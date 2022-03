El dany a la monarquia per l’escàndol d’Iñaki Urdangarin va portar Joan Carles I a abdicar el 2014 en el seu fill, Felip VI. Aquest deteriorament va continuar amb nombroses informacions sobre la fortuna desconeguda de l’emèrit i el Rei va reaccionar, el març del 2020, fent saber que renunciarà a l’herència del seu pare que li pugui tocar i retirant-li l’assignació de diners públics que rebia com a excap d’Estat. Ara, amb la decisió de la fiscalia de tancar les investigacions sobre Joan Carles I, perquè alguns delictes han prescrit o perquè se l’ha considerat inviolable en els seus actes privats, el focus torna a posar-se sobre el monarca i la seva determinació per modernitzar i recuperar la imatge de la institució. Felip VI, segons fonts coneixedores del debat en el si de la institució, ha de decidir si vol deixar de ser inviolable en els delictes que pogués cometre fora de l’exercici de la seva funció com a cap d’Estat.

Aquesta decisió enviaria un missatge rotund i marcaria un abans i un després en el regnat de Felip VI en renunciar a una prerrogativa que té el seu origen en l’edat mitjana, quan les monarquies naixien del mandat diví i el rei (se suposava) no podia pecar. Ara ha quedat acreditat que Joan Carles I ha comès irregularitats i que algunes no s’han pogut perseguir per aquesta immunitat integral de la qual va gaudir mentre va ser cap d’Estat. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit més d’una vegada que considera aquest blindatge legal total «producte d’una altra època» i és partidari que s’apliqui només a l’exercici del càrrec de cap d’Estat. Aquests dies, l’executiu no vol pressionar el monarca, però l’opinió del cap de l’executiu ha estat clara en públic.

Aquest privilegi del qual s’ha beneficiat l’emèrit està recollit a la Carta Magna, a l’article 56.3: «La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat». Tot i això, no hi ha unanimitat entre els juristes sobre si aquesta frase arriba de manera integral a qualsevol acte del monarca i el Govern compta amb informes que assenyalen que es podria «acotar» la interpretació d’aquest article modificant la llei orgànica del poder judicial. Aquesta norma, que recull els aforaments dels membres del Govern, diputats, jutges i fiscals, entre d’altres, es pot reformar, segons l’executiu, per aclarir l’article 56.3 i concretar que el Rei deixarà de ser inviolable i estarà subjecte a responsabilitat penal en els actes privats.

Aquesta norma es va retocar el juliol del 2014 per donar aforament a partir de l’abdicació als emèrits, la reina Letizia i la Princesa d’Astúries i que qualsevol causa a la qual hagin de fer front es dirimeixi al Suprem i no als tribunals ordinaris.

La via constitucional seria inviable en aquests moments de crisi econòmica i d’inestabilitat internacional, admet el Govern. Retocar el títol II de la Carta Magna, referent a la Corona, requereix aplicar el procediment agreujat de reforma, que inclou dissoldre les Corts, convocar eleccions i un referèndum. Ara com ara, l’executiu, en públic, segueix referint-se a aquesta fórmula com la necessària per eliminar aquesta prerrogativa (de la qual gaudeixen la majoria dels monarques europeus), perquè està esperant conèixer què vol fer Felip VI per superar el mal que Joan Carles I ha infligit a la institució.

La proposta de reformar la llei orgànica permetria una solució ràpida. «Només necessitem saber fins on vol arribar el Rei», expliquen fonts coneixedores de les converses entre el Govern i la Zarzuela. Aquestes institucions tenen «escrites» des de la primavera mesures per millorar la transparència i la fiscalització de la direcció de l’Estat per recuperar la imatge de la monarquia.

Calvo i Alfonsín

Però, un any després d’acordar aquesta mena de catàleg d’iniciatives, cap de les dues institucions les ha impulsat i les dues parts s’atribueixen mútuament la responsabilitat d’haver de fer el primer pas. La Moncloa assegura que qualsevol decisió es farà «de la mà del Rei». I la Zarzuela destaca que són «el Govern i la resta de grups» els que han d’activar l’operació. El treball amb el PP està avançat, ja que el contingut de les converses, encapçalades en el seu moment per la ja exvicepresidenta Carmen Calvo i el cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín, es va parlar amb una persona designada per Pablo Casado. Ara és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, l’encarregat d’aquest dossier.

Entre les mesures que estan sobre la taula, a més del tema de la inviolabilitat, s’inclouen les que obligarien els Reis a publicar el seu patrimoni, la transparència de les despeses (ministeri per ministeri) i la fiscalització de la institució a través del Tribunal de Comptes. En el Govern es considera que la que afecta la inviolabilitat és la que donaria més «crediilitat» a la nova etapa que podria obrir Felip VI.

Sánchez s’ha manifestat més d’una vegada a favor de limitar el blindatge legal al Rei. «Crec que no cal que es reconegui aquesta condició al cap de l’Estat. És producte d’una altra època de la nostra democràcia, però no d’una etapa democràtica consolidada amb més de 40 anys d’història que mira cap endavant», va dir.