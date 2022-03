El rei emèrit Joan Carles I ha comunicat al seu fill, Felip VI, que ha decidit continuar residint "de manera permanent i estable a Abu Dhabi". "Encara que, com és natural, tornaré amb freqüència a Espanya, a la qual sempre porto al cor, per visitar a la família i amics", diu en una carta donada a conèixer aquesta tarda per la Zarzuela.

La notícia l'ha donat a conèixer en un comunicat la prefectura de l'Estat aquest dilluns prop de les vuit de la tarda. En la missiva, l'emèrit afirma que li agradaria "culminar" aquesta etapa de la seva vida "des de la serenitat i la perspectiva que ofereix el temps transcorregut". Joan Carles I explica que, quan visiti en un futur Espanya o fins i tot si pensa en algun moment a viure de nou en aquest país, té previst organitzar la seva "vida personal" i el lloc de residència "en àmbits de caràcter privat per continuar gaudint de la major privacitat possible". L'excap d'Estat porta vivint a Abu Dhabi (Unió dels Emirats Àrabs) des d'agost del 2020, per marcar distàncies amb el seu fill i que no l'afectessin els escàndols sobre la seva fortuna oculta. Allà, assenyala en la carta, ha trobat "tranquil·litat". Ara, després dels decrets de tancament de la fiscalia coneguts la setmana passada, l'emèrit, aconsellat pel seu advocat, Javier Sánchez-Junco, ha considerat oportú comunicar públicament la seva decisió de no tornar de manera permanent a Espanya i tornar només per "temporades".