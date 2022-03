Només han transcorregut deu dies des de l’inici de l’ofensiva sobre Ucraïna i l’Exèrcit rus ja acumula una llarga llista de denúncies i acusacions de crims de guerra i contra la Humanitat comesos durant les operacions militars. Mentre des dels EUA, el secretari d’Estat, Anthony Blinken, va assegurar tenir en el seu poder informació «molt creïble» que demostraria que les forces del Kremlin estan fent atacs deliberats contra la població civil, des de l’assetjada ciutat portuària de Mariúpol, l’alcalde local, Vadim Boychenko, denunciava en un dramàtic missatge de vídeo que els bombardejos no només continuen ajornant l’evacuació de 200.000 civils, sinó que també impedeixen sortir al carrer a recollir cadàvers o comptar morts.

A la localitat d’Irpin, a prop de Kíev, no hi va haver corredor humanitari i l’evacuació de civils es va produir entre explosions i trets constants fets des de les línies russes, segons van documentar gràficament diversos mitjans de comunicació. En algunes de les imatges més dramàtiques i impactants de la jornada, era possible distingir els cossos sense vida de dues persones pertanyents a una mateixa família sobre el paviment i coberts per mantes al costat de l’equipatge que portaven. Els EUA tenen la intenció de compartir tota la informació de la que disposa amb les organitzacions que investiguen crims durant els conflictes armats.

De fet, fa tres dies, Karim Khan, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), ja va llançar una crida mundial als possibles testimonis del conflicte per demanar imatges i proves de «crims de guerra» comesos durant el conflicte ucraïnès, un terme vetat en l’argot oficial del Kremlin, que només parla d’una «operació especial».

Bombardejos contra hospitals

Segons l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans, la majoria de les víctimes civils van ser causades per l’ús «d’armes explosives amb un ampli radi d’impacte, incloent bombardejos amb artilleria pesada, sistemes múltiples de llançament de projectils i atacs aeris». A més, l’Organització Mundial de la Salut ha denunciat el bombardeig de diverses instal·lacions hospitalàries amb resultat de morts i ferits, tot i que no ha ofert cap detall dels incidents.

També estan sortint a la llum informacions de possibles crims de guerra comesos a durant l’ocupació a les zones d’Ucraïna que ja es troben sota control militar rus. Un dia després que centenars de persones a la ciutat de Jerson, ja ocupada, sortissin al carrer amb banderes ucraïneses per protestar contra la presència de les tropes russes, no gaire lluny, a Nova Kakhovka, a unes desenes de quilòmetres cap al nord, una manifestació similar va ser resposta amb foc real pels ocupants, segons van relatar a l’agència ucraïnesa testimonis presencials, ferint cinc persones.

Aquests actes de protesta permeten entreveure que Moscou no tindrà gens fàcil en el futur controlar aquests territoris de recent adquisició, en contrast amb el que va passar el 2014, quan van ser creades les autoanomenades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk i al capdavant de les mateixes van ser col·locats líders lleials al Kremlin.

Els setges militars en què s’impedeix que la població tingui les condicions de vida més elementals també podrien ser considerats crims de guerra. I això podria passar aviat a Mariúpol si no s’implementa l’acord entre una delegació russa i una ucraïnesa per a l’establiment de corredors humanitaris que permetin l’evacuació de prop de 200.000 persones cap a Zaporiyia, a unes tres hores de cotxe.

«Mariúpol ja no existeix», va denunciar l’alcalde, Vadim Boitchendko. No hi ha aigua, ni menjar, ni calefacció ni electricitat. «Ni tan sols ens donaran l’oportunitat de comptar els ferits i els morts perquè els bombardejos no s’acaben», va continuar. Si aquesta situació s’allargués, les tropes russes estarien seguint un patró d’actuació similar al de les tropes lleialistes al règim de Bashar Al Assad, els seus principals aliats al Pròxim Orient, durant la guerra civil al país àrab, una contesa en què es van produir setges militars que es van prolongar durant mesos i que, en alguns casos, amb prou feines permetien l’enviament d’ajuda humanitària.

Nova conversa amb Macron

Totes aquestes informacions i denúncies no semblen fer cap efecte en el president rus, Vladímir Putin, que segueix decidit a continuar l’ofensiva militar fins a aconseguir els seus objectius. El mandatari va mantenir durant la jornada una nova conversa telefònica amb el president francès, Emmanuel Macron, en què va desgranar quatre exigències per aturar l’ofensiva: «la desnazificació d’Ucraïna», és a dir, la substitució del Govern actual encapçalat per Volodímir Zelenski, que per a més ironia és de confessió jueva; «la desmilitarització» del país, és a dir, la seva renúncia a posseir un exèrcit i a integrar l’OTAN, i els reconeixements de l’annexió de Crimea i de la independència del Donbàs, demandes totes inassumibles tant per a l’executiu de Kíev com per als aliats I promet aconseguir aquests objectius per la via militar si la diplomàcia no li dóna resultats.