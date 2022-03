1. Alemanya es rearma. La invasió russa d’Ucraïna ha deixat sense efecte algunes línies centrals de la política exterior i de defensa d’Alemanya. El canceller socialdemòcrata, Olaf Scholz, va presentar un pla de rearmament de les Forces Armades després de qualificar l’atac rus d’«infame violació del Dret Internacional» i de posicionar-se a favor de «posar límits als bel·licistes com Putin». El pla del Govern de Berlín inclou crear un fons de 100.000 milions d’euros per a inversions al sector militar que serà inclòs en la Constitució. Alemanya destinarà en defensa més d’un 2% del PIB, una fita de l’OTAN a la qual el país s’acostava molt lentament i que des de fa anys era font de controvèrsia principalment amb els Estats Units, informa des de Berlín Andrés Goldszmidt. Alemanya no va dubtar a l’hora de sumar-se a les sancions de la Unió Europea, ni tampoc ho va fer quan va decidir suspendre el procés de certificació del gasoducte Nord Stream 2, que ha de connectar Rússia amb Alemanya sota les aigües del Bàltic.

2. Suïssa abandona la neutralitat. País neutral per excel·lència en totes les guerres des del 1815, seu d’organismes internacionals i refugi financer de grans fortunes, el país helvètic s’ha sumat a la condemna de la invasió russa i al paquet de sancions imposades per Occident a Rússia. El president de Suïssa, Ignazio Cassis, després de qualificar d’«inacceptable des del punt de vista del Dret Internacional, de la política i de la moral» l’operació militar del Kremlin a Ucraïna, va dir que el Govern havia decidit adoptar les sancions preses per Brussel·les contra russos que participin en la guerra i congelar els seus comptes bancaris. Entre aquestes persones hi ha el president, Vladímir Putin; el primer ministre, Mikhaïl Michoustine; el ministre d’Afers Exteriors, Serguei Lavrov, i altres membres del Govern. La mesura afecta eventuals béns i comptes bancaris que puguin tenir els sancionats a Suïssa.

3. La UE censura premsa russa. En una decisió que ha generat polèmica, la UE va decidir prohibir les emissions dels mitjans russos Russia Today i Sputnik en territori comunitari, una mesura destinada a frenar «la maquinària mediàtica del Kremlin» que «difon mentides per justificar la guerra de Putin i per estendre la divisió en la nostra Unió», va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyer. Coneguda com a RT, Russia Today és propietat del Kemlin i va ser fundada a l’abril de 2005. Ha estat molt criticada per la manera com està cobrint la invasió. «RT és un element crític en l’ecosistema de desinformació i propaganda de Rússia», van denunciar els Estats Units. Sputnik, per la seva banda, oberta el 2014, és l’agència de notícies que també pertany al Kremlin. Tots dos mitjans qualifiquen la invasió com a «acció militar especial», el terme emprat per Putin. La prohibició ha generat un gran debat dins de la Unió Europea en considerar els crítics que aquesta decisió pot soscavar un dels seus principis sagrats: la llibertat de premsa. També preocupen les represàlies que pot tenir la prohibició per a la premsa europea a Rússia.

4. El fantasma de la guerra nuclear. Ha estat el president rus el que s’ha referit per primer cop a les armes nuclears després d’envair Ucraïna. Davant el fre de l’ofensiva per la forta resistència dels ucraïnesos, el paquet de sancions Occidentals i la decisió de la UE d’enviar armes a Ucraïna, Putin va ordenar als màxims caps militars posar en alerta les «forces de dissuasió», eufemisme militar que equival a les forces nuclears. Mai abans no s’havia esmentat aquesta possibilitat des de la crisi dels míssils de Cuba el 1962 entre els Estats Units i la llavors Unió Soviètica. Ara Moscou manté l’advertència activa. El ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, va declarar al canal de televisió qatarià Al-Jazera que el president dels Estats Units, Joe Biden, «té experiència i sap que no hi ha alternativa a les sancions, sinó la guerra mundial», i que si es produeix una tercera guerra mundial, aquesta implicaria armes nuclears i seria destructiva. En una altra intervenció posterior, el ministre Lavrov va afirmar que «no deixarem que ningú ens desestabilitzi».

5. Boicot de l’esport mundial. La condemna del món de l’esport ha estat pràcticament unànime. Una de les primeres decisions de la UEFA va ser canviar la seu de la final de la Lliga de Campions, prevista al principi per al 28 de maig a Sant Petersburg, la ciutat natal de Putin. El partit es jugarà finalment a l’Stade de France a París aquell mateix dia. La FIFA, per la seva banda, ja ha desqualificat la selecció russa per jugar el Mundial de Qatar, que s’iniciarà al mes de novembre. Entre altres mesures simbòliques al món del futbol, destaca la del club alemany de segona divisió Schalke, que ha retirat de les samarretes el nom del seu principal patrocinador, l’empresa russa de gas Gazprom. També hi ha hagut reaccions al món del bàsquet, amb la suspensió de partits de l’Eurolliga en què participaven equips russos, així com en la Fórmula 1, els organitzadors de la qual han decidit suspendre el GP de Rússia, previst per al proper mes de setembre. L’equip de tennis rus també ha estat expulsat de la Copa Davis. El Comitè Olímpic Internacional (COI), per la seva banda, ha decidit excloure Rússia dels Jocs Paralímpics d’Hivern de Pequín. El COI va anunciar que oferirà una assistència humanitària als esportistes ucraïnesos.

6. Desbandada de les grans empreses. La crisi ha provocat la desconnexió de grans empreses europees amb llaços amb Rússia, com ara les petrolieres BP, Shell o Total. També s’ha deslligat Iberdrola i la gegant francesa Total Energies. En la indústria de l’automòbil, la crisi afecta també Volkswagen, Volvo, General Motors, Land Rover, Porsche o Jaguar, que han deixat d’enviar vehicles a Rússia. Unes de les principals navilieres del món, Maersk, ha anunciat la suspensió temporal de tot el transport de contenidors cap a i de0s de Rússia. També ha paralitzat les vendes a Rússia Apple, així com Google i Microsoft. En el sector de les firmes de roba, destaquen Nike i la catalana Mango, que ha anunciat el tancament de les botigues a Rússia davant les dificultats per mantenir l’activitat en plena guerra. També ha deixat d’operar Ikea.

7. Subministrament d’armes de la UE. El Tractat de la UE no permet utilitzar el pressupost multianual per finançar operacions amb implicacions militars o de defensa. Però en menys d’una setmana, aquesta a guerra ha aconseguit tombar aquesta línia vermella. Tot i que per esquivar la prohibició recollida al tractat, els Vint-i-set usaran el Fons Europeu de Suport a la Pau, un instrument creat l’any passat, dotat d’un pressupost de 5.000 milions d’euros per al període 2021-2027 i que ja ha estat utilitzat per donar suport a la Unió Africana, així com a països com Ucraïna, Geòrgia, Moldàvia o Bòsnia. A partir d’ara també s’utilitzarà per finançar la compra de material letal per a Ucraïna. Els Vint-i-set destinaran aquest any 500 milions per avalar militarment el país: 450 milions per comprar tota mena d’armament i munició i 50 milions per a subministraments no letals, inclòs carburant, equips de protecció o dispositius de comunicació.

8. Desconnexió del sistema Swift. Tot i les resistències inicials d’alguns socis europeus i l’impacte econòmic que tindrà a Europa, la UE també ha acabat desconnectant set bancs russos de Swift, el sistema de comunicacions que facilita rebre o enviar pagaments internacionals i al qual estan adscrits 11.000 institucions financeres de 200 països. La mesura perjudicarà la capacitat d’aquestes institucions financeres -Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) i VTB Bank- d’operar a tot el món, obligant-los a optar per procediments tradicionals i alternatives més lentes -des de correus electrònics fins a fax- per notificar les seves operacions. Fora de la llista, de moment, s’han quedat les entitats Sberbank i Gazprombank, el primer i el tercer banc rus. El motiu és que canalitzen la majoria dels pagaments europeus del gas i el petroli procedent de Rússia, que, malgrat la guerra, continua sent un dels principals subministradors energètics de la UE.

9. Fronteres obertes als refugiats. Aquesta guerra ha aconseguit el que no va aconseguir cap crisi migratòria anterior, tampoc el conflicte de Síria el 2015, quan milions de persones van fugir del país i van arribar al continent europeu: que els Vint-i-set acordin a la velocitat de la llum -en només cinc dies- activar la directiva europea sobre protecció temporal. Es tracta d’una normativa adoptada el 2001, arran de la guerra dels Balcans i el desplaçament de més de 3,2 milions de persones, en la crisi migratòria més greu fins aleshores viscuda a Europa des de la Segona Guerra Mundial. La norma concedeix protecció immediata en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i evitar desbordar els sistemes d’asil. Concretament, els ucraïnesos que es beneficiïn d’aquesta protecció tindran dret a obtenir durant almenys un any -encara que prorrogable fins a tres- un permís de residència, ja sigui per compte aliè o propi, a educació o formació professional, allotjament adequat, ajuda social, suport financer i atenció mèdica.