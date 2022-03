¿Boris Johnson reduirà l’enorme influència que tenen els oligarques russos al Regne Unit? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent al país. Com a resposta a la invasió russa d’Ucraïna, el primer ministre va anunciar una sèrie de mesures per acabar amb els «diners bruts» dels oligarques. «No tindreu on amagar els vostres guanys mal aconseguits», va amenaçar Johnson. Les seves paraules, no obstant, no s’ajusten als fets, ja que, inicialment, només va sancionar tres oligarques i cinc bancs. Davant les crítiques, va estendre les sancions a un centenar de companyies i individus, i va cancel·lar l’anomenat «visat d’or», que concedia de forma automàtica el permís de residència a tots aquells estrangers que invertissin dos milions de lliures al país.

El Regne Unit sempre ha sigut vist per alguns oligarques i cleptòcrates russos com un lloc segur per invertir. L’organització anticorrupció Transparència Internacional va revelar al seu últim informe de febrer que en el mercat immobiliari britànic s’han invertit 6.700 milions de lliures (8.100 milions d’euros) de «diners bruts» des del 2016, 1.500 milions de lliures dels quals procedeixen de multimilionaris russos acusats de delictes financers o amb vincles amb el Kremlin. La majoria d’aquestes propietats (un 55%) estan en mans d’empreses extraterritorials. Transparència Internacional creu que les xifres podrien ser més elevades perquè hi ha 90.000 propietats a tot el país que pertanyen a empreses opaques, per això ni el Govern britànic ni les forces de l’ordre públic poden saber qui en són els veritables propietaris. També identifica 2.189 empreses registrades al Regne Unit i els seus territoris d’ultramar i dependències de la Corona utilitzades en 48 casos de corrupció i blanqueig de diners a Rússia. I diu que el Regne Unit és el «centre mundial del blanqueig de diner» i del blanqueig de reputacions. Proposta al Parlament El Govern britànic va presentar la setmana passada un projecte de llei al Parlament que serviria per desemmascarar els veritables propietaris de les empreses pantalla que tenen propietats al Regne Unit. La nova legislació, que també aspira que les sancions puguin ser retroactives, obligaria les companyies estrangeres a declarar la identitat dels veritables propietaris. En cas de no fer-ho, s’exposarien a la confiscació dels actius. La reforma pot tardar mesos a aprovar-se. Durant molts anys s’ha acusat el Govern de facilitar aquesta inversió de «diners bruts» i fer els ulls grossos. Les mesures contra oligarques russos van ser anunciades per primera vegada després de l’enverinament de l’espia doble rus<strong> Serguei Skripal</strong> en sòl britànic el 2018 amb el gas nerviós Novitxok. La llavors primera ministra, Theresa May, va responsabilitzar directament Putin de l’atac i va anunciar accions contra oligarques com Roman Abramovich, a qui es vinculava amb la corrupció i el president rus. Alguns magnats mouen fitxa Una anàlisi del laboratori d’idees Open Democracy suggereix que hi ha milers d’empreses al registre mercantil britànic controlades per ciutadans russos i algunes estan vinculades als aliats de Putin. Roman Abramovich, a més del Chelsea, controla dues firmes britàniques més, mentre que l’home més ric de Rússia, Aleksei Mordaixov, molt pròxim a Putin, també està al capdavant de diverses empreses britàniques, entre les quals, la minera Nord Gold. L’enduriment de la postura britànica ha portat alguns oligarques a prendre mesures. Aquesta mateixa setmana, Abramovich va posar en venda el Chelsea, un club que va comprar per 140 milions de lliures el 2003 i que podria acabar venent per 3.000 milions, segons les estimacions dels experts. El magnat no ha sigut encara sancionat, però el líder de l’oposició laborista ha demanat que sigui inclòs en la pròxima ronda de sancions. Algunes fonts afirmen que Abramovich també ha posat a la venda alguna de les luxoses vivendes que té al país.