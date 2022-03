No tothom està d’acord amb Putin dins de Rússia, tal com demostren el mig centenar de manifestacions celebrades ahir en diferents ciutats del país, entre elles la capital, Moscou, en contra de la invasió russa d’Ucraïna. La repressió del règim va ser potent i més de 4.500 persones van ser detingudes, segons dades facilitades per Irina Volk, portaveu del ministeri rus d’Interior.

L’oenagé OVD-Info, especialitzada en el seguiment de manifestacions, va quantificar a 11.000 el nombre de manifestants detinguts des que el 24 de febrer Rússia va iniciar la invasió d’Ucraïna. El Govern insisteix que es tracta de concentracions «no autoritzades». Tot i les dures intimidacions i les amenaces de penes de presó, les protestes s’han mantingut, de vegades sense gaire afluència, durant deu dies en diferents ciutats. L’opositor rus pres Alexéi Navalni, ferm opositor a la intervenció, ha instat els russos a sortir als carrers cada dia per demanar el cessament de l’operació militar russa a la veïna Ucraïna. A Moscou, almenys 560 persones van ser detingudes, segons dades aportades per l’oenagé OVD-Info, entre elles un responsable de l’oenagé Memorial, Oleg Orlov, i la coneguda militant Svetlana Gannushkina. Almenys 279 persones també van ser detingudes a Sant Petersburg. Navalni segueix instant la població a «ignorar les prohibicions». L’opositor va descriure Putin com un «dictador boig» que ha «destrossat tots els èxits del país en qüestió de dies» i «condemnarà el país a la culpa durant dècades». Paral·lelament, l’aparell repressor segueix endurint-se. Tant la Fiscalia General de Rússia com el Ministeri d’Interior han reiterat els seus advertiments a la població que no participi en les protestes després de recordar que es castiga amb fins a vuit anys de presó.