El president del Govern, Pedro Sánchez, va rebre ahir el suport unànime del PSOE per donar continuïtat al pla nacional de resposta a la guerra a Ucraïna davant els recels que desperten en Unides Podem mesures com l’enviament d’armes per a la resistència ucraïnesa, una decisió que sí que compta amb l’aval de la vicepresidenta morada, Yolanda Díaz.

El líder de l’executiu i secretari general dels socialistes va citar a la seu de Ferraz el comitè federal -el màxim òrgan entre congressos- per explicar els seus plans després de la invasió russa i destacar la resposta «coordinada» de la Unió Europea (UE) davant la invasió «salvatge» de Vladímir Putin. Sánchez va augurar que la guerra serà «llarga», va avisar que «vénen temps durs i difícils», i dels estralls que comportarà, bàsicament perquè farà saltar pels aires les previsions econòmiques que començaven a remuntar després de la pandèmia. Però, malgrat tot, va dir que el seu partit està situat «en el costat correcte de la història», distingint abans entre l’agressor -Putin- i els agredits -els ucraïnesos i tot Europa- i destacant les diferències entre una «potència nuclear imperialista » i una «nació sobirana». Tot això, en un discurs ple d’al·lusions a Unides Podem, alertant que la guerra no s’acabarà «fins que Putin surti d’Ucraïna i es recuperi la diplomàcia». No al contrari. «No ha faltat diplomàcia, ha sobrat agressió», va sentenciar el cap de l’executiu als seus socis al govern de coalició. Des d’un faristol decorat amb els colors de la bandera ucraïnesa, Sánchez va aclarir que la incursió russa va ser «cruel, injusta i injustificada» per tal de «debilitar» els aliats europeus i que, fins i tot, les converses prèvies a la invasió van ser usades per Putin com a cortina de fum, ja que de forma paral·lela anava preparant el seu atac.