Diverses cases han sigut destruïdes per <strong>bombardejos</strong> russos aquest dilluns a la matinada al centre de la ciutat de Sumi i han deixat almenys deu morts, entre els quals, nens, segons ha confirmat el cap de l’Administració estatal regional de Sumi, Dmitró Zhivitskii. «Han sigut completament esborrades de la faç de la terra. Aquestes són cases particulars. Lamentablement, hi ha víctimes. Entre les quals hi ha nens», ha dit, segons han confirmat les agències de notícies ucraïneses Ukrinform i UNIAN.

Zhivitskii ha informat a través del seu perfil oficial de Facebook que també hi hauria hagut bombardejos en zones residencials a Bititsia i Okhtirka. El Servei Estatal d’Emergència d’Ucraïna, així com diferents metges, estarien avaluant la situació i treballant al terreny per apagar els incendis i socórrer els ferits. Poc abans, entre les deu i les onze hores (hora local) les alarmes per avisar la població d’un possible atac aeri saltaven a Sumi i Kriví Rih, segons ha informat la televisió ucraïnesa Canal 24.