La selva amazònica, també coneguda com el pulmó verd del planeta, està perdent la capacitat d’adaptar-se a l’avenç de la crisi climàtica. Segons revela un estudi publicat ahir a la revista Nature Climate Change, el 75% d’aquest ecosistema mostra símptomes de pèrdua de resiliència. Això equival a gairebé tres quartes parts del territori que, després d’anys de deteriorament i explotació, ja no són capaços de recuperar-se després de l’impacte de sequeres, pertorbacions climàtiques i extrems meteorològics. Els experts alerten que l’Amazones s’està acostant al punt de no retorn; el moment d’inflexió en què la selva es podria convertir per sempre en un hàbitat molt més sec. Gairebé com una sabana.

Aquestes són algunes de les importants conclusions que s’extreuen d’una anàlisi durant 30 anys de dades de satèl·lits que proporcionen un nou (i preocupant) diagnòstic sobre l’estat de salut d’un dels ecosistemes més importants del globus. L’estudi, liderat per un equip d’investigadors de la Universitat d’Exeter (Regne Unit), calcula que en els darrers 20 anys les activitats humanes han destruït prop de 200 quilòmetres addicionals de selva amazònica.