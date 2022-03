La Fiscalia del Tribunal Suprem veu suficients indicis que el diputat del PP Alberto Casero va poder cometre els delictes de malversació i prevaricació per investigar-lo i jutjar-lo a l’alt tribunal per diversos contractes que va signar com a alcalde de la localitat de Trujillo (Càceres), al marge dels òrgans municipals competents, pels quals l’Ajuntament va acabar sent condemnat pel seu impagament.

Casero, que va sortir de l’anonimat quan va permetre l’aprovació de la reforma laboral proposada pel Govern al Congrés -a la qual s’oposava el seu partit- en equivocar-se, és aforat i per tant només pot ser investigat i jutjat per la sala Suprem davant la qual es va dirigir la jutgessa que el va investigar a Trujillo a través d’una exposició raonada que avala el ministeri públic. En un informe s’estableix que el que va ser un dels col·laboradors més estrets de l’exsecretari general del PP Teodoro García Egea va ignorar els òrgans competents per fer contractes municipals amb un psicòleg per assistir víctimes de violència masclista, sense informar la Comissió de Violència de Gènere local, amb la Cambra de Comerç del Perú i amb associacions culturals i empreses de comunicació.