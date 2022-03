El rei Joan Carles I seguirà residint «de forma permanent i estable a Abu Dhabi» i tornarà a Espanya de visita, però no de forma «immediata». Allà ha trobat la «tranquil·litat» i la «serenitat» amb què vol «culminar» aquesta etapa de la seva vida. Així ho ha dit per escrit al seu fill, Felip VI, en una carta. La Zarzuela va donar a conèixer ahir el text, que l’excap d’Estat va escriure dissabte, tres dies després que la fiscalia tanqués totes les diligències obertes. Després d’aquest arxiu, la pregunta se li va tornar a plantejar al Govern i a la mateixa Zarzuela: tornarà Joan Carles I a Espanya?

La resposta l’ha volgut donar el monarca des d’Abu Dhabi, on resideix des de l’agost del 2020, quan va decidir anar-se’n per intentar que els escàndols sobre la seva fortuna oculta no afectessin el seu successor al tron. De fet, en el quart paràgraf d’aquesta missiva l’emèrit diu que lamenta «sincerament» els «esdeveniments passats» de la seva vida «privada», una frase que acaba amb una reivindicació d’ell mateix per la seva «contribució a la convivència democràtica i a les llibertats a Espanya, fruit de l’esforç i sacrifici col·lectiu de tots els espanyols».

Ara, amb la decisió de la fiscalia que no es querellarà contra ell, només queda oberta la investigació de l’Agència Tributària, i Joan Carles I ha considerat oportú informar els espanyols sobre quins són els seus plans. La seva voluntat és continuar vivint a la Unió dels Emirats Àrabs i tornar algunes temporades al país del qual va ser la primera autoritat de l’Estat gairebé 40 anys. «Tornaré sovint a Espanya, a la qual sempre porto al cor, per visitar la família i amics», escriu en la missiva.

Joan Carles I explica que, quan visiti en un futur Espanya o, fins i tot, si canvia d’opinió en algun moment i pensa de nou a viure-hi, organitzarà la seva «vida personal» en «àmbits de caràcter privat per continuar gaudint de la major privadesa possible». És a dir, que no s’allotjarà en edificis que pertanyin a l’Estat, una manera d’evitar que Felip VI i l’executiu hagin de carregar aquestes despeses a l’erari públic.

En la comunicació, que ha estat redactada en coordinació amb el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, que va viatjar a Abu Dhabi per analitzar amb ell els decrets de la fiscalia i acordar el seu futur a curt termini, l’emèrit aprofita per agrair a la família reial de l’emirat la «magnífica hospitalitat» que li està oferint. Allà, destaca, ha trobat «tranquil·litat» i «serenitat». Joan Carles I viu en una residència que el xeic Mohammad bin Zayed Al-Naan, príncep hereu, li ha prestat en una de les illes del país.

Sánchez-Junco li va aconsellar donar a conèixer la seva decisió per intentar també tallar l’espiral d’alguns mitjans que parlaven d’una tornada imminent a Espanya. El comunicat també ajudarà Felip VI a continuar amb un regnat que va començar passant pàgina de la investigació al seu cunyat, Iñaki Urdangarin, pel cas Nóos i ha continuat amb el descobriment d’una fortuna oculta del seu pare.

Decisions transcendentals

L’actual cap de l’Estat haurà de prendre en els propers mesos decisions transcendentals sobre la «transparència» i l’«exemplaritat» que va prometre en el seu discurs de proclamació. El proper any, la seva hereva, la princesa Leonor, jurarà la Constitució, ja que el 31 d’octubre farà els 18 anys. L’assumpte principal és saber si vol renunciar a la inviolabilitat per a actes privats.