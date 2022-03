La imatge semblava extreta d’un d’aquells enormes volums històrics sobre la Segona Guerra Mundial que descansen durant dècades a les biblioteques familiars de les cases, sense que ningú els faci ni tan sols una ullada. Això sí, en lloc d’una densa fotografia en blanc i negre amb els contorns borrosos a causa del pas dels anys, es tractava de la contemporània representació d’un esglaiador escenari bèl·lic, a tot color i amb la nitidesa més gran del món, que impactava i commovia altres sentits, més enllà dels ulls o la vista.

Ahir a mig matí, centenars de nens, dones, ancians i joves travessaven a peu, arrossegant petits maletins o a bord de vehicles excessivament carregats, el pont Varvarivskyy, que supera el riu Bug Meridional i vincula dos districtes centrals de l’estratègica localitat de Mykolaiv, a l’est d’Odessa, un important port fluvial a pocs quilòmetres del mar Negre i a més seu de les principals drassanes d’Ucraïna. Hi havia ancians que amb prou feines podien arrossegar els seus equipatges, dones de mitjana edat, parelles amb escassos estris i joves amb nens als braços.

Com si es tractés de l’avenç de les tropes ocupants durant els primers compassos de l’operació Barbarroja, la invasió de la URSS per part de l’Alemanya nazi en la primavera del 1941, sobre l’horitzó s’elevaven denses columnes de fum produïdes pels impactes de l’artilleria russa, posicionada a unes desenes de quilòmetres més a l’est. Enmig de l’estrèpit dels trets realitzats des de posicions de l’Exèrcit ucraïnès, que volia així impedir el foc dels ocupants i protegir el pas dels civils davant l’absència de corredors humanitaris que facilitessin l’evacuació, fins i tot l’aire emetia una penetrant olor a pólvora. Tots tenien pressa: ningú semblava estar en disposició de parlar, conscients que deixaven enrere llar i pertinences que probablement trigaran anys a tornar a veure, si és que alguna vegada ho fan.

Cada cop més a prop

«Fa una setmana que és així, en aquesta situació, els russos estan més enllà del riu», relata Artur Gorpenich, habitant de Mykolaiv de 24 anys, mentre espera a la cua d’una botiga de queviures. Tot i l’estrèpit constant de l’artilleria, assegura que encara «és possible viure» a la ciutat, tot i que també admet que moltes «dones i nens han fugit», inclosos la seva dona i el seu nadó de curta edat, que estan fora de perill en una ciutat de la República Txeca.

«Els russos són a l’altra banda del riu», apunta, sense atrevir-se a donar una distància. Si les seves previsions fallen i les tropes ocupants acaben arribant la localitat, no té cap intenció de fugir. «Em quedaré i m’allistaré a l’Exèrcit», apunta decidit.

Segons la policia local que dirigeix ​el trànsit de vehicles al costat occidental d’aquest pont, Mykolaiv és des d’ahir un dels escenaris on l’Exèrcit rus podria estar cometent crims de guerra. Sense esmentar el seu cognom, Serguei, al capdavant del lloc de control, mostra fotografies de suposats cadàvers de civils ocasionats durant els bombardejos del matí amb projectils del tipus RS-132, més coneguts com a Snariad, i llançats per bateries d’ús múltiple BM- 30 o Smerch. En tots dos casos, es tracta d’armament d’escassa precisió destinat a la neutralització d’efectius d’infanteria o columnes de blindats, totalment inadequats per utilitzar-los en àrees poblades. Del destí que tingui aquesta localitat i en particular el seu estratègic pont mòbil, de 750 metres de longitud, en depèn el futur d’Odessa, població de poc més d’un milió d’habitants a 120 quilòmetres a l’oest i batejada com la Perla del mar Negre. «Si els russos aconsegueixen el control del pont, tindran el camí lliure», assegura Alekséi, un adinerat empresari agrícola.

De fet, Mykolaiv, situada a la confluència de tres rius, és l’últim obstacle abans d’arribar al principal port ucraïnès al mar Negre. Més enllà d’aquesta població, només queden camps de cultiu i terreny pla que permetria als tancs i blindats russos avançar amb rapidesa i assetjar per l’oest Odessa, peça desitjada del nacionalisme imperialista rus.