El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va afirmar aquest dilluns que Varsòvia no planeja enviar pel seu compte avions de combat ni pilots militars a Ucraïna.

En una compareixença davant la premsa a Varsòvia, Morawiecki va desmentir fins a tres vegades, en resposta a diverses preguntes, que Polònia cedeixi a les Forces Aèries ucraïneses alguns dels seus caces de fabricació russa a canvi de rebre avions F-16 dels Estats Units.

«Polònia, en estreta cooperació i coordinació amb l’OTAN, està mirant de reduir l’escalada [bèl·lica a Ucraïna]», va dir el cap del Govern polonès, i va concloure que «Polònia i l’OTAN no estan en guerra amb Rússia».

«No proporcionarem avions de combat a Ucraïna i tampoc posarem a la seva disposició els nostres aeroports. Ja oferim una ajuda significativa en moltes altres àrees», va declarar Morawiecki.

Dimarts passat, el president Andrzej Duda ja va rebutjar l’enviament de caces a Ucraïna per part de Polònia, ja que «això suposaria una ingerència militar en el conflicte».

Altres membres del Govern van assegurar aquest dilluns que Varsòvia és contrària a prendre aquesta decisió unilateralment. Com va remarcar el viceministre d’Interior polonès, Mariusz Kamiński, «la decisió sobre aquest tipus d’ajuda ha de prendre’s a escala del conjunt de l’OTAN. No ha de donar-se el cas que un país ajudi sol».

Per la seva banda, el cap de l’Oficina de Seguretat Nacional, Paweł Soloch, va declarar en una entrevista a la televisió aquest dilluns que «no hi ha decisions sobre [l’enviament de] caces» i que de moment Varsòvia «no planeja transferir-los a Ucraïna», perquè és una decisió que «s’ha de prendre per part dels aliats».

Finalment, el tinent general Waldemar Skrzypczak, excomandant de les Forces Terrestres poloneses, va assegurar a la ràdio aquest dilluns que segons la seva opinió «algú està interessat a introduir caos en la informació, i en tot cas l’entrega d’aquest tipus d’armes es faria en secret».

Segons la premsa polonesa, el Ministeri de Defensa rus considera que «els països que utilitzin els seus aeroports per proveir Ucraïna amb avions de combat poden ser considerats participants en el conflicte».