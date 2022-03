Moscou està reclutant soldats sirians amb experiència en lluita urbana per portar-los a Ucraïna a participar en la invasió russa iniciada fa gairebé dues setmanes. Així ho han explicat diversos oficials anònims nord-americans al The Wall Street Journal, mitjà que assegura que alguns sirians ja estarien en territori rus preparant-se per entrar en combat.

«L’avaluació nord-americana indica que Rússia, que opera des de 2015 dins de Síria, ha estat reclutant soldats des d’allà durant els últims dies, amb l’esperança que la seva experiència en el combat urbà pugui ajudar a conquerir Kíev i donar un cop definitiu al Govern d’Ucraïna», afirmen quatre oficials nord-americans a l’esmentat diari.

Però no només als Estats Units s’assegura que els reclutaments a Síria ja han començat. També ho va afirmar ahir l’oenagé siriana Sirians per a la Justícia i la Veritat. «Tenim el testimoni de dues persones que han confirmat que hi ha unes llistes que s’estan creant amb noms de reclutes potencials per presentar-los a les forces russes a Síria i rebre llum verda. D’aquí, després d’un entrenament breu amb els russos, seran enviats a Ucraïna», estableix l’informe d’aquesta organització, que assegura que els soldats sirians que s’hi apuntin rebran un salari suculent.

L’oferta, per a molts, és difícil de rebutjar: les zones controlades pel règim de Damasc, l’aliat de Rússia a Síria, viuen entre la fam i la misèria. Un salari mitjà amb prou feines pot pagar una dotzena d’ous i una mica de pa. Segons l’oenagé, Damasc elaboraria les llistes «com un gest de lleialtat cap a Rússia».

Segons els experts, aquesta hipotètica presència de sirians a Ucraïna tindria un impacte relativament baix en la invasió russa. El motiu, l’estat paupèrrim de l’Exèrcit sirià després de 10 anys de guerra, amb un Estat en fallida i sense entrenament. «Potser Rússia necessiti cossos perquè siguin presents i que siguin ells els que rebin les bales», assegura al mitjà Al Monitor l’analista militar nord-americà Aaron Stein.

No seria la primera vegada que combatents sirians són enviats a l’estranger per matar i morir per un altre país. Turquia els ha usat en els conflictes de Líbia i Azerbaidjan. La diferència rau en el fet que Ankara ha fet servir mercenaris reclutats en grups rebels, pagats i finançats pel Govern turc. Aquesta seria la primera vegada que Rússia i el règim de Bashar al-Assad utilitzen els seus soldats per a una missió a l’estranger.