El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va aparèixer dilluns a la nit per primera vegada al seu despatx, des d’on va gravar un vídeo per demostrar de nou que està a Kíev per dirigir, «sense por de ningú», la defensa del país contra l’ofensiva militar russa.

En el vídeo nocturn, que comença amb un pla que mostra per la finestra el barri governamental, Zelenski va afirmar: «Aquesta és la nit de Kíev. Dilluns a la nit, en el dotzè dia de la nostra lluita, la nostra defensa». «Tots estem aquí, tots estem treballant. Tots estan on han d’estar. Jo soc a Kíev, el meu equip m’acompanya», va recalcar. «Estic aquí, em mantinc a Kíev. Al carrer Bankova. No m’amago. I no tinc por de ningú. [Seré aquí] el temps que faci falta per guanyar aquesta guerra patriòtica», va afegir el governant ucraïnès. «Insistirem en les negociacions» Va recordar que hi va haver un acord sobre corredors humanitaris per evacuar la població civil, però que es va frustrar per tercer dia consecutiu: «¿Ha funcionat? En canvi, els tancs russos sí que han funcionat», va recalcar. El president d’Ucraïna va assegurar que les forces russes «fins i tot van minar el camí» pel qual havia de produir-se l’evacuació frustrada de la població civil de Mariúpol, al sud del país, i que els militars de Rússia van arribar a destruir «els autobusos que se suposa que han de treure la gent». També va afirmar que continuaran les negociacions amb Rússia per aturar la guerra després de la tercera ronda celebrada dilluns en territori bielorús. «M’agradaria dir que ha sigut la tercera i última, però som realistes. Per tant, parlarem. Insistirem en les negociacions fins a trobar la manera de dir al nostre poble i al món: així arribarem a la pau», va afirmar.