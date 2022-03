Més de 20.000 estrangers s’han ofert ja a afegir-se a la Legió de Defensa Territorial que Ucraïna va posar en marxa tot just tres dies després de l’inici de la invasió russa del país. El Govern ucraïnès busca engrossir les seves files per fer front al desafiament militar plantejat per Vladímir Putin, però els riscos que això pot comportar en un futur no han de menysprear-se, segons experts.

El Govern ucraïnès ha creat fins i tot una pàgina web en què es donen totes les instruccions pertinents als qui vulguin sumar-se a Ucraïna en la seva «lluita per la pau i la democràcia a Europa», i s’anima a unir-s’hi als que tinguin «experiència de combat o vulguin obtenir-ne al costat dels valents defensors ucraïnesos».

La principal recomanació que es fa és que es posin en contacte amb l’ambaixada d’Ucraïna als seus respectius països, la qual s’encarregarà de tramitar-los la documentació i la sol·licitud.

Serà també l’ambaixada la que els ofereixi les instruccions sobre com viatjar fins a Ucraïna i el punt en què seran recollits.

A més, s’aconsella als elegits que portin el seu propi material, com cascos i armilles antibales, si en disposen.

En realitat, no és la primera vegada que Ucraïna rep combatents estrangers per lluitar al seu territori. Des de l’esclat el 2014 del conflicte al Donbass, a l’est del país, entre els separatistes de Donetsk i Lugansk avalats per Rússia i el Govern ucraïnès, s’estima que uns 17.000 combatents de fins a 55 països han acudit a lluitar amb un dels dos bàndols, uns 15.000, procedents de Rússia.

Afganistan, Iraq i Síria

La crida feta ara pel president ucraïnès, Volodímir Zelenski, també està atraient ja milers de joves de tot el món, i fa témer que Ucraïna pugui convertir-se en un iman per als combatents estrangers, com ho van ser a partir del 2014 Síria i l’Iraq i al seu dia l’Afganistan després de la invasió soviètica.

En aquest últim cas, el país asiàtic es va convertir en el caldo de cultiu del que després seria Al-Qaida, i per allà hi van passar alguns dels terroristes gihadistes més destacats de les següents dècades, entre els quals, el mateix Ossama bin Laden. Síria i l’Iraq també van atraure sobretot gihadistes, tot i que també hi va haver occidentals que van anar a lluitar contra les forces que combatien Estat Islàmic, com els kurds.

Pel que es refereix a Ucraïna, entre els que han estat acudint a combatre del bàndol ucraïnès hi ha hagut en gran manera extremistes d’ultradreta i supremacistes blancs. Amb aquesta legió, «Ucraïna podria estar de nou obrint la porta a extremistes o individus radicalitzats perquè viatgin al país, s’entrenin, madurin en el combat i ampliïn les seves xarxes», adverteix Elisabeth Goselin-Malo, experta del ‘think-tank’ italià ISPI.

Problema de l’‘endemà’

Això planteja tant un problema per a Ucraïna, que ho tindrà complicat poder controlar-los una vegada s’acabi el conflicte, cosa que «podria portar a un potencial augment de l’activitat extremista al país», com per als seus països d’origen, ja que tornaran «amb més influència, no només per reclutar i radicalitzar altres persones, sinó amb més capacitats per recórrer a la violència», prevé aquesta experta.

No obstant, posa en relleu la voluntat del Govern ucraïnès de tenir més control de la Legió Estrangera, cosa que podria impedir que aquests combatents fossin reclutats per grups d’extrema dreta que ja operen al país, com el Batalló Azov, dependent de la Guàrdia Nacional i del Ministeri de l’Interior i que opera a la ciutat de Mariúpol, una de les més assetjades actualment per les tropes russes.

En molts casos, l’entusiasme dels combatents estrangers no s’equipara amb el seu entrenament i el seu armament. «Estan disposats a combatre i, en el cas dels gihadistes, al martiri, però en general aporten poc al poder de combat, especialment en casos com l’Afganistan en els anys 1980 i Ucraïna avui, on hi ha prou mà d’obra», destaca Daniel L. Byman en un article per a Brookings.

«La majoria acaben com a carn de canó», afegeix aquest expert, si bé en alguns casos aquests combatents sí que estan qualificats, ja que són veterans de les forces especials de països com els Estats Units o el Regne Unit, i per tant «poden ser més útils».

Els combatents estrangers (els coneguts com ‘foreign fighters’) solen acabar adquirint l’experiència després de la seva arribada, d’aquí que en general siguin de més utilitat en casos d’insurgència, com sembla que hi haurà a Ucraïna. «En conflictes de guerrilla, la dedicació dels estrangers és vital, i la seva menor potència de foc és menys un desavantatge», remarca Byman. En tot cas, el primer desafiament a què s’enfrontaran aquests voluntaris serà el de l’idioma, ja que és molt probable que pocs parlin ucraïnès, cosa que complica la comunicació i, per tant, els problemes a l’hora d’operar.

Augment de la violència contra els civils

A més, segons destaca Byman, s’ha constatat que la participació de combatents estrangers sol provocar un augment de la violència dels civils. Això s’explica, incideix, perquè «no tenen familiars ni amics en la comunitat, en contrast amb els nacionals del país amfitrió», per això «poden cometre atrocitats sense temor de represàlies contra els seus éssers estimats».

Aquesta propensió més gran dels combatents estrangers a cometre atrocitats donaria, a més, nova munició a Rússia en la seva campanya de propaganda en aquest conflicte, en particular, en cas de tractar-se de grups d’extrema dreta o supremacistes, ja que Putin ha esgrimit com a principal argument per a la seva «operació especial» que vol «desnazificar» Ucraïna.

Per això, segons aquest expert, el millor que pot fer Ucraïna és controlar-los des del principi. «Si els combatents estrangers van pel seu compte, pot ser que lluitin valentament, però a llarg termini això podria girar-se’ls en contra», adverteix. «La zona de conflicte podria portar estrangers idealistes a deixar-se adoctrinar amb ideologies més radicals: hi van per enfrontar-se a un enemic però es barregen amb altres radicals i es tornen més radicals i més interconnectats», remarca.

Buit legal

A més, com assenyala Gosselin-Malo, la qüestió de la participació de combatents estrangers planteja un dilema sobre la legalitat d’aquest gest. «Els estats han expressat un ampli ventall de postures diferents, amb alguns que ofereixen directrius clares i estrictes i d’altres de més vagues sobre la seva opinió respecte que els seus ciutadans se sumin als esforços bèl·lics», explica. Al marge de què s’ha de fer amb aquests combatents a la seva tornada al país d’origen, per a aquests es planteja també el problema que els seus nacionals puguin ser presos com a presoners de guerra per Rússia durant el conflicte.