El que Rússia anomena una «operació especial» sobre Ucraïna és, en realitat, «l’assassinat en massa de civils ucraïnesos», que té com a focus «més aterridor» les «baixes infantils», assegura <strong>Olena Zelenska</strong>, dona del president <strong>Volodímir Zelenski.</strong>

En una carta oberta publicada aquest dimecres a la pàgina de la Presidència d’Ucraïna, Zelenska parla per primera vegada de la guerra que assola el seu país com a resposta, segons diu, de l’aclaparadora quantitat de mitjans de comunicació que li han demanat una entrevista i que no ha pogut fer.

«El que va passar fa poc més d’una setmana era impossible de creure. El nostre país era pacífic; les nostres ciutats, pobles i poblets estaven plens de vida», escriu la primera dama.

El 24 de febrer «tots ens vam despertar amb l’anunci d’una invasió russa. Els tancs van creuar la frontera amb Ucraïna, els avions van entrar al nostre espai aeri, els llançadors de míssils van envoltar les nostres ciutats», afegeix.

Zelenska retreu al Klemlin i a la seva propaganda que disfressi com una «operació especial» l’assassinat de civils, entre els quals, nens.

Doble crim

Les comunitats locals a les xarxes socials estan plenes de desesperació. Moltes persones, incloses les persones grans, les que tenen malalties greus i les que tenen discapacitat, s’han vist aïllades de forma debilitant i han acabat lluny de les seves famílies i sense cap tipus de recolzament. La guerra contra aquesta gent innocent és un doble crim, segons la primera dama.

Malgrat les garanties dels mitjans de propaganda recolzats pel Kremlin, que en diuen una «operació especial», és, de fet, l’assassinat en massa de civils ucraïnesos i nens, explica.

«Potser el més aterridor i devastador d’aquesta invasió són les baixes infantils. L’Alice, de vuit anys, que va morir als carrers d’Okhtirka mentre el seu avi intentava protegir-la. O la Polina, de Kíev, que va morir en el bombardeig amb els seus pares. L’Arsení, de 14 anys, va rebre un cop al cap per la runa i no va poder ser salvat perquè una ambulància no va poder arribar-hi a temps a causa dels intensos incendis», descriu.

Guerra llampec

Reitera que «aquesta guerra s’està deslliurant contra la població civil, i no només a través dels bombardejos» i que els camins d’Ucraïna s’han «omplert de refugiats», més de dos milions, segons les últimes dades de l’ONU.

També parla del president rus, Vladímir Putin, que «va pensar que faria una guerra llampec sobre Ucraïna. Però va subestimar el nostre país, la nostra gent i el seu patriotisme».

«Els ucraïnesos, independentment dels seus punts de vista polítics, idioma natiu, creences i nacionalitats, es troben en una unitat sense precedents», va assegurar.

Olena Zelenska es va afegir a les peticions del seu marit i va fer una crida perquè es tanqui el cel d’Ucraïna, de manera que es posi fi als bombardejos aeris russos i es creïn corredors humanitaris que permetin sortir els ciutadans dels focus de conflicte.

«Ucraïna vol la pau. Però Ucraïna defensarà les seves fronteres. Defensarà la seva identitat. En això mai cedirà», proclama la dona de Zelenski.