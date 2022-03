El president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar ahir un veto a la importació d’energia russa al seu país. Aquesta prohibició, que afecta el petroli, el gas natural liquat i el carbó, representa una escalada en les agressives mesures de càstig a Rússia per la invasió d’Ucraïna i Biden l’ha adoptat en consulta amb els aliats europeus però sense ells, ja que Europa, molt més dependent que els EUA dels combustibles fòssils russos, rebutja de moment una prohibició similar.

«És un altre potent cop a la màquina de guerra de (Vladímir) Putin», va dir a la Casa Blanca en fer l’anunci Biden, que va admetre que la nova sanció elevarà encara més el preu del combustible i també va reconèixer que «molts dels aliats europeus no es podran unir» al càstig. «Nosaltres podem fer aquest pas i d’altres no, però estem treballant estretament amb Europa i els nostres socis per desenvolupar una estratègia a llarg termini perquè redueixin també la seva dependència de l’energia russa», va dir.

Al Regne Unit, el ministre d’Empresa i Energia, Kwasi Kwarteng, va anunciar ahir un pla gradual que acabarà a finals de l’any amb la fi de les importacions de cru i productes refinats russos. La mesura no afecta de moment el gas, però Kwarteng va explicar que s’estan «explorant opcions» per acabar també amb aquestes importacions.

La Comissió Europea, mentrestant, ha presentat un pla per reduir en dos terços les importacions de gas rus aquest any. «Hem d’independitzar-nos del petroli, carbó i gas russos», va assegurar en un comunicat Ursula von der Leyen. «Simplement no podem dependre d’un proveïdor que ens amenaça explícitament», va afegir.

Per a l’Administració de Washington és més fàcil que per a Europa adoptar la prohibició. El cru rus va representar només el 3% del que els EUA van importar el 2021 i quan s’uneixen tots els productes de cru i petroli aquestes importacions russes van ser l’any passat d’aproximadament el 8% de les totals, que als EUA provenen sobretot del Canadà, Mèxic i l’Aràbia Saudita. A Europa, en canvi, el cru rus suposa el 27%. En termes de gas natural, la divergència és encara més gran: mentre que els EUA no l’importen de Rússia, a Europa representa el 40%, i a Alemanya arriba al 50%.

Pressió del Congrés

Biden va assegurar que el seu veto té «un fort suport bipartidista al Congrés i al país», on enquestes d’opinió ratifiquen l’aval ciutadà a la prohibició. Però en la seva decisió ha tingut especial pes la pressió de les cambres, on s’estava tramitant ja una proposta legislativa per vetar les importacions de cru i suspendre totes les relacions comercials amb Rússia i Bielorússia.

Aquesta proposició de llei ha aconseguit suport tant del Partit Demòcrata com del Republicà, reforçada després que representants i senadors mantinguessin una conferència el cap de setmana amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que els va instar a adoptar la prohibició. Nancy Pelosi la volia sotmetre ahir a la nit a votació a la cambra baixa i, tot i que quedarà pendent l’acció al Senat, Biden va voler avançar-se al legislatiu.

El pas fet per Biden té un potencial impacte polític per a ell, ja que a vuit mesos de les eleccions legislatives de la meitat de mandat s’enfronta a un complicat moment per la frustració ciutadana amb la forta inflació que es viu als Estats Units.