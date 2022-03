Els Estats Units han expressat la seva sorpresa per l’anunci de Polònia que estava disposada a proporcionar els seus avions de combat Mig-29 a Ucraïna. «Que jo sàpiga, no ens ho havien consultat abans», ha declarat la subsecretària d’Estat per a Afers Polítics, Victoria Nuland, durant una audiència al Senat. «Crec que és un anunci sorpresa dels polonesos», va afegir.

