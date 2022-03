Ningú té coneixement del dany econòmic exacte que la invasió de Rússia implicarà per a Ucraïna. La raó, és clar, és que els enfrontaments bèl·lics continuen a tot el país i no hi ha senyals que s’hagin d’aturar en un futur molt pròxim. No obstant, el ministre d’Infraestructures ucraïnès, Oleksandr Kubrakov, va donar ahir una primera estimació del cop que les arques de l’Estat ucraïnès han rebut arran del conflicte.

Segons una primera estimació, només la destrucció de les infraestructures ucraïneses (que inclou ponts, aeroports, carreteres i vies ferroviàries) ha provocat unes pèrdues de 10.000 milions de dòlars (uns 9.160 milions d’euros). Per això, Kubrakov també va estimar que el país tardarà un o dos anys a reconstruir totes aquestes infraestructures, sempre que Ucraïna rebi l’ajuda exterior que diu que necessita per tornar a aixecar allò destrossat. El cert és que, fins ara, només poquíssims aeroports no han caigut en la mira de l’artilleria russa, alhora que han patit danys també escoles, hospitals, universitats i altres edificis.