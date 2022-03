La policia espanyola i marroquina van frustrar ahir un nou intent de salt a Melilla. A primera hora del matí, un miler de persones es van dirigir cap a la ciutat autònoma des de territori marroquí i 400 van aconseguir arribar fins a la tanca. Segons la Delegació de Govern a Melilla, no es va registrar cap entrada irregular. És el tercer intent en una setmana. En les anteriors ocasions, unes 871 persones van aconseguir accedir a la ciutat espanyola. Aquesta temptativa d’entrada es va produir al sud de Melilla, entre els passos fronterers de Barrio Chino i Beni-Enzar. En els últims dies, més de 4.500 persones migrants han intentat arribar a territori espanyol. Moltes es troben acampades a pocs quilòmetres de la tanca en condicions precàries a l’espera de poder intentar-ho de nou. La delegada del Govern, Sabrina Moh, va manifestar que es continua «mantenint un dispositiu de vigilància, tant per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com de les forces marroquines» i va assegurar que es manté una bona coordinació amb la policia alauita.

Després dels dos primers intents de salt, el 2 i 3 de març, la Delegació de Govern va informar de l’arribada a la ciutat de prop d’un centenar d’agents per reforçar el dispositiu actual conformat per agents de la Guàrdia Civil i Policia Nacional. A més, la delegada del Govern va criticar l’«agressivitat» de les persones que van intentar arribar a la ciutat i va lamentar que desenes de policies van resultar ferits la setmana passada. El ministre d’Interior, Fernando Grande Marlaska, que es va desplaçar diumenge fins a la frontera, va defensar que s’havia actuat «amb proporcionalitat i respectant el principi de legalitat» després de la publicació de diversos vídeos que denunciaven la violència utilitzada per la policia.