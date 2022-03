David Bennett, la primera persona a la qual es va reemplaçar un cor defectuós pel d'un porc alterat genèticament, va morir aquest dimarts a la tarda. Tot i que no s'ha esclarit si el seu cos ha rebutjat l'òrgan trasplantat. “No es va identificar una causa òbvia en el moment de la seva mort”, ha dit una portaveu del Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, on ha mort dos mesos després que se li realitzés el trasplantament.

Bennett tenia 57 anys i una malaltia cardíaca greu. Havia estat rebutjat de diverses llistes d'espera per a rebre un cor humà. Per aquest motiu, havia acceptat rebre el cor de porc a través d'un procediment pioner. El doctor Bartley Griffith, el cirurgià que va dur a terme el trasplantament, ha manifestat que el personal de l'hospital estava "devastat" per la pèrdua Bennett. “Ell va demostrar ser un pacient valent i noble que va lluitar fins al final”, ha manifestat Griffith.