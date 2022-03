La ‘pedra assassina’ del Japó, coneguda com a Sessho-seki i pels mals auguris que se li atribueixen si es trenca, es va partir ahir en dues meitats. Les llegendes nipones diuen que qualsevol persona que toqui la Sessho-seki morirà a causa dels gasos verinosos que suposadament emet.

El mite explica que a l’interior reté l’esperit d’un poderós dimoni maligne, en concret el d’una criatura mitològica en forma de guineu de nou cues. Per això, una gruixuda corda la mantenia unida, de manera simbòlica, perquè la mala sort no pogués sortir-ne. El cordó, no obstant, també es va trencar.

Erosió natural de la roca

La ‘pedra assassina’ n’era una de gran situada als peus de les muntanyes volcàniques de Nasu, al Japó. Més enllà de creure o no que l’esperit de la guineu malvada s’ha alliberat, els geòlegs de la zona han explicat que la roca tenia esquerdes des de feia uns anys.

A més, els experts han donat una explicació científica a l’esdeveniment: l’erosió natural a què ha estat exposada. Les pluges i les baixes temperatures de la zona, amb una xarxa d’aigües termals sota els seus peus, haurien fet que l’aigua i el gel de les esquerdes hagin acabat de partir la pedra.

Una llegenda que dura un mil·lenni

Els que creuen en aquesta llegenda, adverteixen que l’esperit de la guineu alliberat podria provocar una infinitat de desgràcies a partir d’ara. La mitologia japonesa diu que la pedra era en realitat el cadàver d’una dona anomenada Tamamo-no-Mae que va formar part d’un complot secret per matar l’emperador Konoe, que va regnar de 1142 a 1155, i establir un nou règim al país.

Però l’emperador va descobrir els seus plans gràcies a l’auguri d’un astròleg, que li va advertir que la dona era en realitat una guineu de nou cues. Així, va encarregar als guerrers Kazusa-no-suke i Miura-no-suke que acabessin amb la seva vida. Una vegada capturada es va convertir en Sessho-seki.

La història també explica que un monjo budista va fer certs rituals entorn de la ‘pedra assassina’ per convèncer l’esperit maligne que deixés d’habitar-la, per la qual cosa malgrat haver-se trencat, ja no tindria dins l’esperit malvat de la guineu de nou cues.