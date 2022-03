El rei Joan Carles I podia pensar que amb la carta que va enviar al seu fill el 5 de març, i que es va conèixer dilluns, ja ho tenia tot fet. Va anunciar que es quedava de forma «permanent» a Abu Dhabi, i que visitaria «sovint» Espanya, allotjant-se en residències privades (no a la Zarzuela ni a càrrec de l’erari). I afegia que era conscient de la «transcendència per a l’opinió pública dels esdeveniments passats» de la seva vida «privada», que lamentava «sincerament». Aquest era el contingut de l’escrit enviat a Felip VI, però no satisfà el president Govern. Pedro Sánchez segueix creient que el monarca deu «una explicació» als espanyols perquè els fets que va descriure la fiscalia en arxivar les diligències contra ell «no es poden acceptar».

El president del Govern ha estat sempre el que ha marcat la pauta en la resposta a la investigació contra Joan Carles I. El més contundent i qui va parlar primer d’informacions «pertorbadores». Ahir també es va posar al capdavant, durant una xerrada informal amb la premsa en el vol que el va traslladar de Madrid a la base militar de l’OTAN a Adazi (Letònia) per visitar les tropes espanyoles i donar suport a la unitat de la UE i l’OTAN davant Rússia.

Informat per la Zarzuela

Sánchez va confirmar que dilluns va ser informat prèviament per la Zarzuela de la carta. «No es poden acceptar les informacions que hem conegut en aquest temps, que són decebedores. Deu una explicació als espanyols», va dir. I va afegir que el comunicat de la Casa Reial -que certifica que l’emèrit romandrà als Emirats Àrabs- és producte d’un «acord entre els dos reis». És a dir, que l’executiu no hi ha intervingut.

La portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va reiterar després del Consell de Ministres que l’executiu tenia coneixement de la carta i que respecten tant la decisió de Joan Carles «com la manera com ha respost l’actual Casa Reial». Però va destacar que «els espanyols mereixerien una explicació de totes les informacions», informa Miguel Ángel Rodríguez. Preguntada sobre la decisió concreta de Joan Carles I de tornar a Espanya de visita, ho va circumscriure a l’àmbit «privat» del rei emèrit.

«Nosaltres ens donem per informats», va dir Sánchez, destacant la posició que el seu Gabinet ha mantingut tot aquest temps en què estava en debat la tornada de Joan Carles I: aquesta pregunta l’havia de respondre l’actual cap de l’Estat, a qui la Moncloa sempre ha mantingut allunyat de la polèmica. Tot i això, les seves paraules van ser molt eloqüents per la seva severitat contra l’emèrit. De la seva reflexió es desprèn que no n’hi ha prou amb la disculpa, perquè la fiscalia va detectar actes presumptament il·legals que han prescrit o no es poden judicialitzar perquè estan coberts per la inviolabilitat, que el va protegir fins al 19 de juny del 2014, quan va cedir el tron.

Reforma de la inviolabilitat

Tancades les indagacions de la fiscalia, és el moment d’emprendre les reformes a favor de la transparència que el president va prometre el desembre del 2020? Sánchez va respondre que no és un tema «que impliqui només el Govern», depèn també de la Casa del Rei. «I quan hi hagi notícies, us les direm», va postil·lar. Fins i tot quan se li va demanar si una sortida és que la inviolabilitat del cap de l’Estat s’acoti amb una llei orgànica i no amb una reforma constitucional.

El president sí que va arribar a expressar, a l’octubre, que la figura de la immunitat total que la Carta Magna consagra en l’article 56 és una institució arcaica, que s’hauria de revisar, però va admetre que no hi havia prou majories. La llei fonamental del 1978 estableix que tot allò relatiu a la Corona necessita un consens de dos terços de Congrés i Senat, dissolució de les Corts i convocatòria d’eleccions, dos terços de les noves cambres i referèndum.

El cap de l’executiu va ser preguntat per un altre assumpte d’actualitat: l’enviament bilateral d’armes a Ucraïna, rebutjat per les ministres de Podem, Irene Montero i Ione Belarra, però avalat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i els responsables de Consum i Universitats, Alberto Garzón i Joan Subirats. Sánchez va insistir que el Govern farà «el que ha de fer» a la guerra d’Ucraïna, sense aturar-se en la disputa interna, al seu Govern i al si d’Unides Podem. «El que tenim davant és tan gros i greu que transcendeix la dinàmica» del soci minoritari de la coalició, va dir, i a més està convençut que «la majoria social» està amb la posició que defensa el PSOE.

El mateix president va rectificar fa una setmana. Primer va assegurar que enviaria equips letals a través de la UE, i després, que també es canalitzaria el lliurament d’armament de manera bilateral. Va argumentar que aquest tipus de crisi «evolucionen dia a dia», que sempre va creure en la necessitat d’una resposta «unitària» davant de Vladímir Putin i que, en veure «discrepàncies» en altres grups, sobretot del PP, va decidir fer el gir.