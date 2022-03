<strong>Més d’1,7 milions de persones</strong> han fugit d’Ucraïna des que va començar l’ofensiva militar russa, el 24 de febrer, segons dades de les Nacions Unides, que ha confirmat aquest dilluns l’arribada de més d’un milió de refugiats només a Polònia.

L’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR) ha alertat que és la crisi de desplaçament que més ràpid creix des de la Segona Guerra Mundial i, per ara, no s’entreveu el final. Les previsions anticipen fins a quatre milions de sortides si la situació no millora.

Amb una xocolatina

Un dels vídeos que més s’han viralitzat a les xarxes socials és l’emès per la televisió CNN, que mostra el costat més amarg de la guerra a Ucraïna.

Les imatges de refugiats fugint de la guerra i travessant Medyka, el pas fronterer entre Polònia i Ucraïna, se centren en un nen que camina mentre plora desconsoladament al sortir del país. La gravació mostra com el menor porta una bossa amb roba en una mà i una xocolatina a l’altra mentre no deixa de caminar.

Al contrari del que va passar amb <strong>el menor ucraïnès d’11 anys</strong>, que va recórrer 1.200 quilòmetres sol per reunir-se amb uns familiars a Bratislava, el petit Valeri –així es diu el nen–, de 4 anys, no va creuar la frontera sol –com han suggerit alguns mitjans de comunicació–, sinó amb la seva família. I que està fora de perill a Polònia, segons informacions oficials del Govern polonès, que afegeixen que «en el pas fronterer #PSGMedyka, va rebre dolços obsequiats pels oficials».

#StopFakeNews

Informujemy,że wbrew niestety rozpowszechnianym w mediach informacjom,4-letni Walerij z🇺🇦nie przekroczył granicy sam,był razem ze swoją rodziną. Na przejściu granicznym #PSGMedyka dostał od funkcjonariuszy słodkie upominki.

On i jego rodzina są bezpieczni w Polsce🇵🇱 pic.twitter.com/7vkq6LBU2n — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 8 de marzo de 2022

Aquest dimarts, el president ucraïnès Volodímir Zelenski ha confessat en un vídeo la serietat que suposa l’actual conflicte amb Rússia. «Això és seriós. Avui la guerra és aquí, demà serà a Lituània, després a Polònia, i després a Alemanya», ha explicat des del seu despatx a Kíev per primera vegada des del començament de la invasió.