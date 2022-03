Guy Reffitt, el primer acusat per l’assalt el 6 de gener del 2021 al Capitoli dels Estats Units, ha sigut declarat culpable de tots els càrrecs relacionats amb el seu paper aquell dia, entre els quals possessió d’armes de foc d’alt calibre, alteració de l’ordre públic i obstrucció d’un procediment legal. Ara s’enfronta a penes de fins a 60 anys de presó.

El jurat ha pres la decisió després de tot just dues hores de deliberació, després d’un judici que s’ha prolongat durant una setmana i en el qual s’ha pogut escoltar el testimoni del fill adolescent de Reffitt, Jackson, que va alertar l’FBI sobre la implicació del seu pare aquell dia.

El veredicte ha sigut unànime i ha sigut declarat culpable de cinc càrrecs, entre els quals hi ha el d’obstrucció a la justícia per amenaçar els seus fills de disparar-los si el delataven. «Si em delates ets un traïdor i els traïdors reben un tret», va declarar durant el judici Jackson Reffitt, que va dir que estava «bastant segur» que aquestes van ser les paraules exactes del seu pare.

El 8 de juny se sabrà la pena exacta

La jutge federal de districte Dabney Friedrich farà públic el 8 de juny la sentència amb les penes definitives. Reffitt, de 49 anys i oriünd de Texas, és integrant de la milícia d’ultradreta Three Percenters, una dels grups fortament armats que va fer presència aquell dia als terrenys del Capitoli, com Proud Boys i Oath Keepers. Igual com altres acusats, Reffitt va deixar constància en xarxes socials sobre les seves intencions per assaltar el Capitoli.

No obstant, la seva dona Nicole Reffitt ha avançat que recorreran la sentència i ha assenyalat que el seu marit ha sigut utilitzat perquè la resta d’integrants de la milícia Three Percenters, de la qual ell forma part, es declarin culpables. És un veredicte «contra tot el poble nord-americà», ha dit.

«Aquesta lluita acaba de començar. Guy ha sigut utilitzat com a exemple per fer que tots els Three Percenters es declarin culpables. No acceptin aquestes declaracions. No ho facin», ha reclamat, segons han recollit les televisions nord-americanes.

Més detinguts

Aquesta setmana també ha sigut detingut i acusat una de les figures més reconeixibles d’aquells dies, el líder dels Proud Boys, Enrique ‘Henry’ Tarrio. Malgrat no participar de manera directa en aquells disturbis perquè va ser detingut dos dies abans, les autoritats afirmen que va liderar l’atac a través d’un ‘Ministeri d’Autodefensa’.

Fins al moment, més de 775 persones han sigut detingudes per la seva implicació en aquestes revolta del 6 de gener. L’FBI ha assenyalat que hi ha detinguts de gairebé cadascun dels 50 estats que conformen el país. La principal acusació que han presentat els fiscals és la d’ingressar de manera il·legal en un lloc restringit, uns 640; mentre que la resta dels càrrecs més recurrents són per agressió o resistència a l’autoritat.