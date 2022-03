Amazon treballa amb proveïdors xinesos vinculats al treball forçat. El gegant comercial nord-americà hauria recorregut a fins a cinc empreses de la regió de Xinjiang vinculades a l’explotació de mà d’obra forçada, segons va revelar aquest dilluns un informe de Tech Transparency Project.

Com altres grans companyies tecnològiques o del sector tèxtil, fa anys que Amazon externalitza part de la cadena de producció en països com ara la Xina, on els treballadors tenen sous més baixos i menys drets laborals. Aquests proveïdors creen diversos dispositius per a l’empresa que després es venen a tot el món, com l’altaveu intel·ligent Echo, el llibre electrònic Kindle o el dispositiu Fire TV. Uns béns que podrien estar tacats per l’explotació d’empleats de la minoria ètnica uigur, musulmans perseguits a la Xina.

Amazon afirma que «no tolera els proveïdors que trafiquen amb treballadors o que exploten de qualsevol altra manera els treballadors amb amenaces, força, coacció, segrest o frau». Malgrat això, aquests informes assenyalen que tres dels seus proveïdors xinesos s’han servit directament del treball forçat mentre que dues més recorren al treball de fàbriques involucrades en aquesta explotació.

Apple també explota

La investigació acusa directament Amazon de continuar cooperant amb empreses que se serveixen d’aquesta minoria uigur malgrat la seva documentada <strong>repressió</strong>. A tall d’exemple, el TTP informa que el gegant del comerç electrònic va continuar treballant amb una d’aquestes empreses, Esquel Group, fins i tot un any després que el govern dels Estats Units en sancionés una de les filials per aquesta mateixa explotació laboral. Washington ha intensificat les sancions per evitar que les seves empreses facin caixa amb l’explotació forçada, una cosa que també fa Apple.

Els uigurs són una ètnia minoritària que es concentra principalment a la regió de Xianjiang i que, a diferència de l’ètnia han (majoritària a la Xina), parlen un idioma túrquic i professen l’islam com a religió. El 2009 es van produir violents enfrontaments ètnics en aquesta part del país que van causar 200 morts i més de 2.000 ferits. En els últims anys, Pequín n’ha intensificat la repressió, amb desplaçaments i vigilància constant en camps d’internament i fins i tot fent-los víctimes d’esterilitzacions massives forçades. Segons remarca el TTP, la Xina trasllada els uigurs a fàbriques de tot el país en què se’ls força a treballar contra la seva voluntat.