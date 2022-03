Rússia ha imposat un ‘corralito’ als estalvis en divises estrangeres. El Banc Central rus ha limitat a 10.000 dòlars el màxim que un client podrà treure en moneda estrangera en efectiu en els seus comptes de divises. Si volguessin treure més diners, haurien de fer-ho en <strong>rubles</strong> en la taxa oficial del dia, d’acord amb les noves disposicions.

«Un client pot treure fins a 10.000 dòlars dels EUA en divisa en efectiu, i la resta dels fons en rubles, segons el tipus de canvi del mercat del dia de la retirada», ha informat Sputnik en un comunicat. Aquesta limitació ha entrat en vigor aquest dimecres i serà efectiva fins al 9 de setembre.

La norma, divulgada aquesta matinada, indica que «els bancs –durant la vigència del nou ordre– no vendran divises en efectiu als ciutadans». «L’ingrés dels dòlars al país està limitat per les <strong>sancions</strong>, i és l’únic motiu de les mesures especials relacionades amb la venda de divises en efectiu pels bancs», ha assenyalat.

El Banc Central rus, presidit per Elvira Nabiullina, ha remarcat que aquesta mesura no afectarà el 90% dels russos, ja que nou de cada deu comptes en moneda estrangera al país no superen el llindar dels 10.000 dòlars, per això els titulars d’aquests dipòsits o comptes en moneda estrangera podrien rebre la totalitat dels seus fons en divises en efectiu.

Canvi per rubles

Durant els sis mesos de vigència d’aquesta ordre, els ciutadans podran continuar mantenint fons en dipòsits o comptes en moneda estrangera, que continuaran comptabilitzant-se en la divisa en què es va obrir el compte o el dipòsit, conservant les condicions, així com el càlcul dels interessos dels dipòsits. A més, serà possible canviar moneda en efectiu per rubles en qualsevol moment i en qualsevol quantitat.

El president rus, Vladímir Putin, ja havia prohibit el 28 de febrer transferir divises a l’estranger i havia ordenat a les empreses amb activitats econòmiques a l’estranger en el marc del comerç exterior convertir el 80% dels seus ingressos en rubles, segons un decret firmat aquest dilluns pel mandatari per defensar Rússia de les sancions occidentals.

El decret també prohibia des de l’endemà fer «operacions de canvi relacionades amb la provisió per part de residents a favor de no residents de moneda estrangera» i transferir moneda estrangera a comptes oberts en bancs i altres organitzacions del mercat financer fora de Rússia».

Resposta a les sancions

La nova norma del Banc Central rus s’adopta després de la decisió de la Unió Europea, els Estats Units i nombrosos països més d’imposar <strong>sancions econòmiques</strong> a Rússia per la seva <strong>invasió d’Ucraïna</strong> el 24 de febrer, que ha causat ja milers de morts i més de dos milions de refugiats ucraïnesos.

Des que es va iniciar la invasió, la UE ha expulsat set bancs russos del sistema interbancari, entre els quals no hi ha Sberbank, l’entitat més gran del país, ni Gazprombank, perquè processen gran part de les operacions energètiques amb el bloc.

A més, ha congelat els actius del Banc Central rus en territori comunitari, ha sancionat el president rus, Vladímir Putin, i el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, entre altres alts càrrecs governamentals, així com la cúpula militar del país, ha aprovat un embargament comercial a diversos sectors d’importància estratègica per a l’economia russa i a <strong>vetat Russia Today i Sputnik</strong>.

Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar aquest dimarts, com el Regne Unit, la prohibició de les importacions nord-americanes de <strong>petroli, gas i energia de Rússia</strong> per la invasió d’Ucraïna.

La prohibició de les importacions energètiques de Rússia per part dels EUA se suma a les sancions econòmiques adoptades recentment contra Moscou per la invasió, en coordinació amb els socis europeus, entre les quals, les restriccions de les operacions internacionals del Banc Central rus i la suspensió de determinats bancs russos del <strong>sistema internacional Swift</strong>.