Fa només dues setmanes, Rússia no era un país amb llibertat d’internet, però els seus ciutadans tenien accés a la informació de mitjans no controlats pel Kremlin i podien recórrer a plataformes digitals per a protestar contra el govern. Tot això comença a esvair-se amb el temor al fet que el règim de Vladímir Putin es dirigeixi cap a una desconnexió, parcial o total, de la xarxa.

Rússia va llançar la seva invasió militar d’Ucraïna fa només 14 dies. Per a imposar la seva narrativa i contenir els dissidents, Moscou ha accentuat la seva repressió amb una nova llei que castiga amb fins a 15 anys de presó als qui difonguin «notícies falses», calaix en el qual pot encaixar tot el que contradigui la versió oficial. Això ha provocat un èxode massiu de mitjans de comunicació internacionals com la BBC o la CNN, així com el tancament de pràcticament tots els mitjans nacionals que no estan en mans del Kremlin.

La desconnexió de la internet global és una mesura a la qual han recorregut estats totalitaris per a aïllar rls seus ciutadans. Rússia no ha optat encara per aquesta mesura, però sí per apagades estratègiques de la xarxa. Així, s’ha limitat l’ús de Twitter i bloquejat l’accés a Facebook però continua permetent Instagram i WhatsApp, molt més usades al país. Unes altres, com TikTok o Netflix, han sortit pel seu propi peu en senyal de protesta per l’atac a Ucraïna i per la seva negativa a acatar les restriccions de Moscou.

El bloqueig de cada vegada més serveis digitals està portant molts russos a recórrer a l’ús de VPN, una eina amb la qual els ciutadans poden accedir a aquestes pàgines web de manera privada com si es connectessin des d’un tercer país on no estan prohibides.

El Govern rus ha negat estar planejant sortir de la internet global, però el seu progressiu aïllacionisme comunicatiu fa témer que el país pugui acostar-se cap a una internet similar al Gran Tallafocs de la Xina, una xarxa «sobirana» supeditada a la perpètua censura i vigilància de Pequín. Rússia té des de 2019 la seva pròpia versió. Coneguda com a RuNet, la intranet russa permetria al país desconnectar-se de la internet global -el que tots coneixem-i continuar funcionant sota una xarxa sustentada en proveïdors russos subjectes a les lleis nacionals. Una xarxa modelada a mesura del Kremlin.

Moscou va començar a dissenyar aquest projecte el 2014 amb l’objectiu de garantir al país una internet alternativa a la qual connectar-se en cas de ser víctima de ciberatacs exteriors que busquessin col·lapsar la xarxa. Davant els atacs de les últimes setmanes, el Ministeri rus d’Assumptes Digitals va donar fins divendres 11 de termini perquè les pàgines del govern passin a utilitzar noms de domini (DNS) russos. Les pàgines webs que no siguin públiques no es veuran afectades per aquesta ordre.

Aquesta decisió permetria a Rússia defensar-se millor d’aquests atacs i d’una desconnexió forçada des de fora. Ucraïna ja ho ha demanat reiteradament i està pressionant proveïdors d’infraestructura web clau com Amazon perquè deixin de prestar els seus serveis de computació en el núvol.

Rússia encara no ha activat el seu pla. Però, si volgués fer-ho, aquesta apagada no succeiria de la nit al dia. «Tota l’economia russa està lligada a la xarxa mundial i tancar-la és un cop molt més fort que les sancions que s’han imposat fins ara», explica el portal rus Meduza.