Fins ara la majoria de persones jutjades per l’assalt al Capitoli dels Estats Units el 6 de gener havien rebut sentències lleus que en la majoria de les instàncies no implicaven temps a la presó, però els seus casos no incloïen càrrecs per accions físicament violentes. Aquest dimecres, quan s’ha dictat la primera sentència contra un d’aquests assaltants que sí que va cometre un acte violent, el càstig ha sigut molt més dur. Scott Fairlamb, que va participar en l’assalt i va ser gravat en vídeo colpejant un policia, ha sigut condemnat a 41 mesos de presó, als quals seguiran 36 mesos més de llibertat supervisada.

Fairlamb va acceptar declarar-se culpable l’agost d’agredir l’agent i d’obstruir un procediment oficial, la certificació dels vots de les eleccions presidencials que es realitzava en aquell moment en el Congrés. Va evitar així un judici que podria haver-lo portat a una condemna encara més dura. «No crec que cap jurat pogués haver-lo absolt», li ha recordat al dictar la seva sentència el jutge Royce Lambert, que ha advertit altres acusats en situació similar que si opten per anar a judici acabaran amb sentències de «molt més temps» a la presó. Fairlamb és amo d’un gimnàs a Nova Jersey i un especialista en arts marcials. El 6 de gener va entrar al Capitoli armat amb una porra que havia agafat a un policia i va ser gravat cridant «¿Què fan els patriotes? ¡Els desarmem i llavors assaltem el puto Capitoli!». Una vegada que va sortir de l’edifici va ser també gravat empenyent i donant un cop de puny a la cara a un agent de la Policia Metropolitana, que segons els fiscals no va patir lesions físiques. Quatre dies després va penjar a Instagram un missatge contra la congressista demòcrata de Missouri Cori Bush que incloïa també captures de pantalla d’amenaces racistes i sexistes contra la representant progressista de Missouri. «Lamento veritablement les meves accions d’aquell dia. Només tinc remordiments», ha dit Fairlamb en el tribunal abans d’expressar la seva esperança que el magistrat «mostrés una mica de compassió» amb ell. El jutge va dictar una sentència només tres mesos més curta del que sol·licitava la fiscalia. El mateix jutge també dictarà sentència el pròxim dia 17 contra Jacob Chansley, el conegut com a «Xaman de QAnon», que va entrar al Capitoli abillat amb un casc amb banyes. Chansley també es va declarar culpable al setembre i la fiscalia demana en el seu cas quatre anys i tres mesos de presó.