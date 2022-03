L'empresa energètica ucraïnesa Ukrenergo ha afirmat aquest dimecres que la central nuclear de Txernòbil ha estat "totalment desconnectada" de la xarxa elèctrica després de les recents operacions dutes a terme per les forces russes en el marc de la seva invasió del país, iniciada el 24 de febrer.

"A causa de les accions militars dels ocupants russos, la central de Txernòbil ha estat totalment desconnectada de la xarxa elèctrica", ha assenyalat l'empresa en un breu missatge publicat a Telegram. "La central nuclear no té subministrament elèctric", ha agregat. "Les accions militars estan en marxa, per la qual cosa no hi ha possibilitat de restaurar les línies", ha indicat, al mateix temps que ha agregat que la localitat de Slavutich ha quedat igualment sense subministrament elèctric.

Hores abans, Ukrenergo havia apuntat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que "el sistema elèctric és estable". "Els equips de reparació d'Ukrenergo i Oblenergos estan reparant les línies i les subestacions danyades una vegada i una altra cada dia, trobant vies de donar llum a la gent quan la infraestructura queda totalment destruïda", ha subratllat.

En aquest sentit, havia incidit en què "es produeix suficient electricitat per a satisfer totes les necessitats de l'Exèrcit, les llars i altres consumidors". "No hi ha necessitat d'economitzar l'electricitat", va ressenyar, al mateix temps que va posar l'accent que les centrals de Zaporiyia i Txernòbil, controlades per les forces russes, continuen operant.

Per part seva, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajarova, ha manifestat que la situació "està sent exercida de manera conjunta per tropes russes, especialistes ucraïnesos, el personal civil de la planta i la Guàrdia Nacional d'aquest país", segons ha recollit l'agència russa de notícies TASS.

Així mateix, ha negat les informacions sobre un possible augment de la radiació a la central, al mateix temps que ha destacat que les operacions en la central de Zaporiyia --la central nuclear més gran d'Europa-- estan igualment sota control. "Les accions de l'Exèrcit rus en aquesta perillosa situació van estar motivades per la necessitat d'evitar una provocació nuclear per part de nacionalistes ucraïnesos, que semblen no tenir res a perdre. De fet, han estat entrenats per a fer-ho. Per això, les tropes russes estan prenent sota el seu control les instal·lacions nuclears d'Ucraïna", ha resolt.

Durant la jornada del dimarts, les autoritats ucraïneses van demanar ajuda a l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) perquè lideri un pla internacional que aconsegueixi reemplaçar al personal de la planta nuclear de Txernòbil, que encara no ha canviat des que Rússia va iniciar l'ofensiva a Ucraïna.

Posteriorment, el Centre de Comunicacions Estratègiques del Ministeri d'Energia ucraïnès va assenyalar al seu perfil de Telegram que ha perdut el contacte amb la transmissió remota de dades des dels sistemes de control de seguretat de Txernòbil, després del que l'OIEA va destacar que el personal ha de poder descansar, atès que això és "crucial per a la seguretat nuclear en general". "Estic profundament preocupat per la difícil i estressant situació que enfronta el personal de la planta d'energia nuclear de Txernòbil i els riscos potencials que això implica per a la seguretat nuclear", va dir el director general de l'organisme, Rafael Grossi, qui a més va fer una crida a "les forces en control efectiu del lloc" perquè permetin de manera urgent la rotació del personal.