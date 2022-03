Milers de civils han sigut evacuats amb èxit a la ciutat de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, on hores abans almenys 21 persones, incloent-hi dos nens, han mort en atacs aeris russos en zones residencials i després de diversos intents fallits de portar a terme corredors humanitaris. Poques hores abans que triomfés aquest primer corredor humanitari des de l’inici de la invasió russa, el cap de l’Administració regional de Sumi, Dmitró Zhivitskien, ha assenyalat en un comunicat de Facebook que «en algunes localitats, els edificis residencials van ser bombardejats».

Segons el subcap de l’oficina del president d’Ucraïna, Kirilo Timoixenko, un total de 61 autobusos van partir de Sumi cap a Poltava aquest dimarts i, entre els passatgers, hi havia uns 1.100 estudiants estrangers.

Al voltant de 5.000 ucraïnesos i uns 1.700 estudiants estrangers van ser posats fora de perill dimarts, segons ha recalcat la vice primera ministra Irina Veresxuk, tal com ha informat l’agència de notícies ucraïnesa Unian. Les rutes d’escapada conduïen a localitats com ara Poltava, al centre d’Ucraïna, Lviv a l’oest i els països veïns de la UE. Sumi està a només uns 30 quilòmetres de la frontera russa. Durant dies, la ciutat ha estat sota l’atac de les tropes russes. El Ministeri de Relacions Exteriors d’Ucraïna a Kíev va compartir un vídeo que mostra civils amb equipatge asseguts en minibusos plens d’ampolles d’aigua. Els cotxes es van unir al comboi.

L’Exèrcit rus va imposar un alto el foc aquest dimarts i va obrir els anomenats «corredors humanitaris» en cinc ciutats. Aquests inclouen la capital Kíev, les principals ciutats de Txerníhiv i Khàrkiv, Sumi i la ciutat portuària, particularment assetjada, de Mariúpol. Per a altres ciutats rodejades, com Mariúpol o Volnovakha, a l’est d’Ucraïna, diversos intents d’establir l’anomenat «corredor verd» han fracassat en els últims dies. Les dues parts es van culpar mútuament per no respectar l’alto el foc. La situació a Mariúpol es considera particularment crítica 13 dies després de l’inici de la invasió. Segons la Creu Roja, 200.000 persones continuen atrapades a la ciutat esperant escapar-se de les bombes.

S’espera que un alto el foc entri en vigor a les 7.00 hores (en horari internacional GMT) d’aquest dimecres, ha confirmat el coronel general Mikhaïl Mizintsev del Ministeri de Defensa.