Ucraïna i Rússia han acordat establir sis corredors humanitaris per evacuar la població ucraïnesa de les zones de conflicte. Es tracta de les rutes Energodar - Zaporizhia; Sumy - Poltava; Mariupol - Zaporizhia; Volnovakha - Pokrovsk; Raisins - Lozova -a la regió de Kharkiv-; i a la zona de Kiiv des de Vorzel, Bucha, Borodianka, Hostomel, i Irpin, direcció Kiiv via Stoyanka i Belhorodka. Segons ha informat l'agència Ukrinform, la vice primera ministra en funcions i ministra de Reintegració dels Territoris Temporalment Ocupats d'Ucraïna, Iryna Vereshchuk, ha afirmat que els russos han acceptat les rutes proposades pels ucraïnesos. L'acord estableix que l'alto el foc es farà a partir de les nou del matí fins a les nou de la nit.

Vereshchuk ha detallat que han rebut un missatge de Rússia a les sis d'aquesta matinada en el qual els comunicaven que acceptaven els sis corredors humanitaris proposats pels ucraïnesos, així com una carta del Comitè Internacional de la Creu Roja amb l'aprovació de la proposta per ajudar a evacuar les víctimes del conflicte bèl·lic. Fins ara, el Kremlin proposava que els evacuats es portessin a Bielorússia per traslladar-los des d'allà cap a Rússia.

"Demano a la federació Russa que compleixi amb l'acord d'aturar les hostilitats des de les nou del matí d'aquest 9 de març, ja que hem patit experiències negatives amb les rutes de Mariupol – Zaporizhia i de Volnovakha – Pokrovsk, en les quals no es va complir l'alto el foc", ha exigit la ministra. Pel que fa a la situació d'un orfenat a Vorzel, població propera de Kiiv, Vereshchuk ha explicat que faran una operació especial per traslladar els 55 infants i personal del centre fora de la zona de guerra.