«Jo només vull tornar a casa i que s’acabin les bombes», implora Nasar, un nen ucraïnès d’11 anys al cap de pocs minuts d’arribar a l’estació de Sants de Barcelona amb la seva mare i la seva germana petita, després de set dies de travessia per Europa. Ells es traslladen fins a Vinaròs (Castelló), a casa d’un compatriota que s’ha ofert a acollir-los mentre duri la guerra. Com aquest, són molts els ciutadans que estan oferint casa seva per allotjar refugiats. «Ens ajuda molt que hi hagi aquesta solidaritat, però necessitem un ordre i que la gent faci les coses bé», implora el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, que ja ha detectat casos de trasllat de menors sense cap control. «Hi ha un risc real de tracta d’éssers humans», assenyalen des de Save the Children.

Nasar viatja amb la mare i la germana de 3 anys. Fuig de la guerra a Ucraïna, de les bombes que ha sentit a casa. «Hem trigat set dies a arribar fins aquí», diu el nen mentre la mare explica la dura travessia amb els dits de les mans i assenyala els pantalons per explicar que amb prou feines s’han pogut dutxar o canviar de roba.

La solidaritat de les famílies s’estén a tot Espanya. Alguns traslladen els refugiats des de la frontera contactant a través de les xarxes socials. «És un problema, la gent no pot anar amb les furgonetes a buscar refugiats que ni coneixen, especialment amb els nens que estan sols sense els pares», insisteix Morist.

«Hem detectat més d’un centenar de nens que han arribat sols fins a Catalunya. De moment no ens hem trobat cap cas de tràfic d’éssers humans, la majoria són mares d’acollida ucraïneses que han fugit amb els fills adoptius, o nens sols que han arribat amb familiars o famílies d’entitats amb què estiuegen. I tenim un únic cas d’un adolescent que va migrar sol fins a l’aeroport del Prat», explica la directora general d’Atenció a la Infància a Catalunya, Ester Cabanes, que demana que les persones que vulguin acollir menors ucraïnesos s’inscriguin a través de la Generalitat. «Estem prioritzant les famílies que ens trobem a la frontera, però ens preocupen molt les que porten nens en furgonetes fins a casa de persones de les que desconeixem totalment la seva realitat», apunta.

Allau de peticions

La bústia de Julie Navani és plena de missatges. És una dona ucraïnesa que està intentant coordinar les llars que es poden oferir a les famílies nouvingudes. «Tenim més de mil famílies que han volgut oferir habitatges als refugiats», explica amb la línia del telèfon completament col·lapsada. També està desbordada Laia Morales, membre de la junta de l’associació És Per Tu, que des del 1998 acull durant l’estiu nens ucraïnesos afectats per les radiacions de Txernòbil. «Abans de la guerra érem 45 famílies a l’entitat, ara no deixen d’oferir-se persones per acollir nens. Ja hem superat les 2.000», explica.

Una situació molt semblant és la que viu la Mercè Fiol, presidenta de l’associació Osona amb els Nens. «Els nens que acollíem des dels anys 90 ens van contactar i ens van demanar que ens féssim càrrec de les dones i els fills», explica. «Hem tingut una allau enorme de persones oferint-nos lloc per acollir famílies de refugiats», sosté Fiol. Osona amb els Nens ha decidit no acollir nens que estan viatjant sense els seus pares. És una realitat que sí que ha acceptat Tanu, una entitat de Terrassa que també fa gairebé tres dècades que acull nens ucraïnesos orfes i a la qual ja se li ha aplicat el tamís de l’Administració per poder valorar si estan capacitats per oferir la seva llar a 90 nens refugiats.

Mil tres-cents de moment

Creu Roja, que està assumint la primera acollida de refugiats, té comptabilitzats prop de 1.300 refugiats ucraïnesos que han arribat a Catalunya en els últims dies, majoritàriament a través del tren. El 70% van a altres ciutats espanyoles, el 15% són acollits per familiars aquí i el 15% restant acaben als hotels i pensions que està usant l’entitat humanitària. «Són uns 300 els que hem allotjat, de moment tenim 1.500 places pagades pel Ministeri de Migracions, però és evident que hem d’ampliar i necessitarem habitatges», insisteix Morist. «Ens va molt bé que hi hagi ciutadans que vulguin allotjar, però, si us plau, que siguin conscients que aquesta acollida serà llarga i que facin les coses bé, acreditant-se als circuits de l’Administració. Si van per lliure ens posen la feina més difícil», afegeix Morist.

Preocupen especialment els nens que viatgen sols, orfes o que han perdut les mares pel camí. Creu Roja ja ha detectat casos de possible tràfic de persones. Un adult transportant vuit nens sense cap mena de documentació de parentiu o tutela, o nens que han aparegut a escoles sense que ningú pogués afirmar l’enllaç amb l’adult que els acompanyava. «Aquest transport en furgoneta és molt perillós, especialment si no hi ha un vincle entre els que recullen aquesta persona i els refugiats», sosté Antoni Pérez, coordinador de Save the Children a Catalunya.