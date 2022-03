L’alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, considera que els europeus han de despertar del «somni de benestar» i fer un «esforç individual» retallant el consum de gas i «abaixant la calefacció» com a via per evitar que Vladímir Putin segueixi finançant la guerra a Ucraïna. «Els europeus necessiten que el soroll de les bombes a les cinc de la matinada fa 15 dies en caure sobre Kíev els desperti del seu somni de benestar i els permeti afrontar desafiaments que no hem buscat però que el món projecta sobre nosaltres, i Ucraïna és el primer [...]. Comprometem-nos en una defensa col·lectiva a a la qual hem parat poca atenció fins ara», va apel·lar ahir davant el ple de l’Europarlament.

Segons Borrell, reduir la dependència del gas de Rússia és un objectiu «difícil però aplicable». La crisi actual, segons la seva opinió, no només exigeix sancions macroeconòmiques i mesures tècniques per part de la UE, també «que tothom faci un esforç individual retallant el consum de gas, com quan tallem l’aigua quan hi ha sequera o ens posem una mascareta per combatre el virus. El que hem fet amb la covid cal fer-ho a favor d’Ucraïna», va reclamar. I és que la UE continua vivint condicionada pels llaços energètics amb Rússia, d’on importa el 40% del gas que consumeix, el 27% del petroli i el 45% del carbó. Per tot això paga «l’equivalent a les reserves bloquejades als bancs occidentals del Banc Central rus», entre 600 i 1.000 milions al dia. «Per això, hem de tallar el cordó umbilical que uneix la nostra economia i la russa, tallar el flux que permet acumular reserves amb les quals finançar la guerra», va avisar. La crida va coincidir amb la quarta ronda de sancions de la UE contra el Kremlin, que colpejarà Rússia i Bielorússia. Els representants dels Vint-i-set van decidir augmentar la llista de dirigents i oligarques castigats amb la congelació de béns i la prohibició de trepitjar territori europeu per la seva implicació en la invasió. S’hi afegeixen 14 oligarques i empresaris russos, familiars i membres del sector farmacèutic, de l’agrícola, del metal·lúrgic, de la indústria digital i de les telecomunicacions els diners dels quals financen Putin. A més, s’inclouen 146 membres més del consell de la federació russa. La llista suma 862 individus i 53 entitats. A més, la UE també va decidir expulsar tres entitats de Bielorússia del sistema de comunicació de pagaments interbancaris Swift; prohibir les transaccions del Banc Central de Bielorússia relacionades amb la gestió de reserves o actius, i limitar les entrades financeres de Bielorússia a la UE, vetant l’acceptació de dipòsits superiors a 100.000 euros de nacionals o residents bielorussos, la tinença de comptes de clients bielorussos pels dipositaris centrals de valors de la UE, així com la venda de valors denominats en euros a clients bielorussos.