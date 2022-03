Els ministres d’Exteriors rus i ucraïnès, Serguei Lavrov i Dmitró Kuleba, es reuneixen aquest dijous al matí a la ciutat del sud de Turquia d’Antalya, on esperen avançar en les negociacions de pau entre els dos països. Els dos ministres estan en converses des de les nou del matí, hora espanyola, i ho fan a través de la mediació del seu homòleg turc, Mevlüt Çavusoglu.

«Esperem que aquest pas porti a la pau i l’estabilitat», va dir fa uns dies, a l’anunciar la reunió, Çavusoglu. Turquia espera anotar-se un punt diplomàtic amb aquesta trobada, que sembla que durarà uns noranta minuts i després de la qual Lavrov i Kuleba faran dues rodes de premsa separades.

Turquia és dels pocs països al món –juntament amb Israel i la Xina– que està intentant mantenir equilibris en la guerra entre Ucraïna i Rússia, amb qui Ankara gaudeix d’excel·lents relacions tant comercials com diplomàtiques i econòmiques.

Recep Tayyip Erdogan, per exemple, ha condemnat la invasió del seu homòleg —i amic— Vladímir Putin, però s’ha negat a imposar sancions contra Rússia. Va accedir, a petició ucraïnesa, a tancar els estrets dels Dardanels i del Bòsfor als barcos russos, però es nega a tancar l’espai aeri turc a avions russos.

«Així com no abandonem Ucraïna en aquest moment difícil, tampoc no acceptem les accions que estan passant que semblen una cacera de bruixes contra els russos, la literatura russa i els seus artistes», va dir el president turc aquest dimecres, un dia abans de la reunió d’aquest dijous, que serà la primera vegada que dos alts càrrecs dels governs rus i ucraïnès es reuneixen després de l’inici de la guerra.

A la trobada, a més, s’ha afegit un convidat d’última hora. Davant les últimes informacions de la desconnexió de la central nuclear de Txernòbil després que fos capturada per Rússia, l’Agència Internacional d’Energia Atòmica (AIEA) ha enviat el seu director a la reunió amb Lavrov i Kuleba.