L’activitat de la gran indústria espanyola està «en seriós risc» per l’escalada de preus de l’electricitat, que s’ha agreujat amb la invasió d’Ucraïna. L’associació d’empreses amb gran consum d’energia, AEGE, a la qual pertanyen companyies com ArcelorMittal i Asturiana de Zinc, va qualificar ahir de «catastròfica» la situació a Espanya. Diverses plantes siderúrgiques i metal·lúrgiques ja han aturat la producció i AEGE augura una cascada de cessaments d’activitat amb resultats incontrolables si es mantenen els alts preus sense que el Govern prengui mesures. ArcelorMittal va aturar dimarts la producció de la planta guipuscoana d’Olaberria pels preus de l’energia i no descarta adoptar la mateixa mesura a les factories d’Astúries -de les quals depenen 5.000 llocs de treball directes- si la llum continua desbocada.

Fernando Soto, director general d’AEGE, va destacar que amb els preus «mai vistos» que es van registrar dimarts, amb cims de fins a 700 euros el megawatt hora i una mitjana de 544 euros, l’activitat del sector «està en seriòs risc atesa la seva alta exposició al preu del mercat diari (més del 90% del consum) i en no disposar de les mesures regulatòries que tenen els seus competidors europeus». AEGE afirma que amb els preus actuals i els que fixen els mercats de futurs el 2022 pagaran uns 3.000 milions d’euros més que els seus competidors francesos i alemanys. Per esmorteir aquesta situació aguditzada per la guerra a Ucraïna, el sector de la indústria electrointensiva sol·licita al Govern que adopti «mesures d’urgència similars als d’altres països europeus com França, Alemanya, Itàlia i Portugal», que van més enllà de la rebaixa del 80% en els peatges en el rebut de la llum anunciada per Pedro Sánchez.