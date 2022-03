No han tingut una feina fàcil en les últimes setmanes els periodistes locals encarregats de seguir el còmic Volodímir Zelenski, el gran favorit en les eleccions presidencials que se celebren aquest diumenge a Ucraïna. En moltes ocasions, el carismàtic humorista responia únicament a reporters afins, negant-se a parlar amb la resta dels informadors o fins i tot declinant invitacions per ser entrevistat en mitjans de comunicació de rellevància. Quan sorgia un dubte o apareixia la necessitat de fer una consulta per conèixer un posicionament determinat, les trucades de telèfon a la seva seu electoralo no rebien resposta o una veu que en la majoria de les ocasions s’identificava únicament amb el seu nom i cognom es limitava a donar llargues.

L’humorista Zelenski s’ha col·locat al capdavant en aquesta segona volta d’aquests comicis després d’una campanya en què ha recorregut amb freqüència a les frases d’impacte i a les consignes rutilants en contra de la corrupció, però en què les propostes polítiques o els detalls sobre el que pensa fer si obté finalment la victòria han brillat per la seva absència. La seva al·lèrgia als mitjans de comunicació ha irritat molt l’estament periodístic ucraïnès, que va enviar recentment una carta oberta carta oberta a l’aspirant, firmada per una vintena de publicacions i a la qual de moment el ‘showman’ no ha respost, en què se li demandava que convoqués una roda de premsa perquè per fi donés a conèixer el seu programa.

“És una persona molt coneguda; fa molts anys que és una estrella televisiva i coneixem la seva biografia; però no coneixem el seu equip; qui anirà amb ell en el cas que sigui elegit”, es lamenta Viktoriya Yermolayeva, de Hromadske Radio, la principal emissora independent d’Ucraïna, asseguda en un cafè de Jreshchatyk, al centre de Kíev. “El fenomen de Zelenski es basa que, per primera vegada en 25 anys, apareix un nou rostre en la política ucraïnesa; la gent li dona suport per aquesta raó”, constata la periodista.

Només un cataclisme inesperat

Només un cataclisme o un gir inesperat –dels quals la Història ucraïnesa, d’altra banda, no n’és òrfena– impediria el triomf del ‘showman’ sobre el seu rival, el president sortint Petró Poroixenko, a qui li porta una mitjana de 40 punts d’avantatge en la majoria de sondejos d’opinió. L’actual cap de l’Estat ha jugat amb intensitat la carta nacionalista, presentant-se com un valor segur contra l’agressió teledirigida des del Kremlin i aferrant-se a les fites aconseguides els últimscinc anys, des del triomf de larevolució de Maidan: l’encapsulament de la guerra amb les milícies prorusses recolzades per Moscou a dues regions de l’est i elreconeixement de l’Església Ortodoxa Ucraïnesaper part del Patriarcat de Constantinoble. Però és precisament aquesta carta la que podria acabar inclinant la balança a favor del seu contrincant, Zelenski, que està aconseguint recolzament a les regions del sud i de l’est, habitades principalment per rusòfons.

“El més important és que torni la pau; em considero un patriota ucraïnès que parla rus, per això votaré per Zelenski”, valora Artem Krupenev, originari de la ciutat portuària de Mariúpol, a l’est del país, a un grapat de quilòmetres de la línia del front que separa l’Exèrcit ucraïnès de les milícies prorusses.

Els joves són un altre dels segments socials receptius als arguments de l’humorista. Per primera vegada en la història de la Ucraïna independent, segons les estadístiques, més de la meitat dels menors de 29 anys van acudir a votar en la primera ronda de les eleccions atrets pels “acudits”, “les ocurrències” i “els eslògans” de Zelenski, constata Yermolayeva. Un d’ells és, sens dubte, Boba Stepanenko, un jove ros de vint-i-pocs anys amb l’ucraïnès com a llengua vernacla i a qui sembla importar-li ben poc la falta de concreció política del seu elegit. “Jo votaré contra Poroixenko, estem farts de corrupció”, explica mentre condueix pel centre de Kíev. Sobre l’escassa experiència del seu candidat a l’hora d’afrontar Rússia, s’encongeix d’espatlles. “Putin és un problema de tot el món, no només d’Ucraïna”.