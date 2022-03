El primer cor d’un porc modificat genèticament que durant dos mesos ha donat vida gràcies a un xenotrasplantament a un ésser humà ha deixat de bategar, però el coneixement científic que ha deixat la pionera operació perdura. David Bennett, l’home de 57 anys que va rebre l’òrgan, va morir dimarts a la tarda, segons va informar ahir el Centre Mèdic de la Universitat de Maryland, on es va fer el trasplantament el 7 de gener i on Bennett s’havia mantingut ingressat des d’aleshores. En el seu comunicat, l’hospital també va informar que «no s’ha identificat una causa òbvia en el moment de la seva mort», per la qual cosa es desconeix de moment si en la mort van influir problemes freqüents en els trasplantaments com les infeccions o el rebuig de l’òrgan rebut.

El que es va fer públic ahir és que l’estat de Bennett, que havia seguit en el centre en tractament i teràpia, i que va ser gravat en vídeo el mes passat veient la Superbowl de futbol americà amb els seus familiars, va començar a deteriorar-se fa només uns dies. «Quan va quedar clar que no es recuperaria va rebre cures pal·liatives. Va poder comunicar-se amb la seva família en les seves hores finals», segons el centre mèdic.