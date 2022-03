Ja en la primera quinzena de l’inici de l’ofensiva russa a Ucraïna, Kíev va acusar Rússia d’haver bombardejat un hospital infantil a la ciutat de Mariúpol aquest dimecres, mentrestant, estaven oberts diversos corredors humanitaris acordats entre les parts per evacuar la població civil i Odessa preparava la seva fortificació per aturar l’ofensiva russa.

Bombardeig a un hospital infantil

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va denunciar aquest atac aeri rus i va demanar de nou el tancament de l’espai aeri ucraïnès. «Atac directe de les tropes russes a l’hospital infantil. Hi ha persones, nens sota la runa. ¡Atrocitat! ¿Quant de temps més en serà el món còmplice ignorant aquest terror? Tanquin l’espai aeri ara», va escriure Zelenski a Twitter.

L’atac, que va causar almenys 17 ferits, segons les autoritats ucraïneses, va tenir lloc mentre estaven oberts sis corredors humanitaris per a l’evacuació de civils de les ciutats, enmig d’acusacions mútues d’incompliment de les treves.

Corredors humanitaris

Segons el cap de la facció parlamentària del partit governant ucraïnès Servidor del Poble, David Arajamia, durant l’últim dia van ser evacuats més de <strong>40.000 civils</strong> de localitats de tot el país on es desenvolupen les hostilitats.

La central de Txernòbil, sense electricitat

Aquest dimecres al matí, la Companyia Nacional d’Energia Ukrenergo va informar que la planta nuclear de Txernòbil s’havia quedat sense electricitat a causa dels atacs de les tropes russes.

El ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, va alertar que els generadors d’electricitat que proveeixen la central tenen una capacitat de reserva d’unes 48 hores i, transcorregut aquell temps, els seus sistemes de refredament es pararan.

Però després el Ministeri de Defensa rus va acusar les forces ucraïneses d’haver atacat la xarxa elèctrica que proveeix la central nuclear i va assegurar que van ser experts russos els que van actuar immediatament per canviar als generadors dièsel de reserva.

Odessa es fortifica a l’espera de l’assalt amfibi de Rússia

Odessa es fortifica a l’espera de l’assalt amfibi de RússiaL’enviat especial d’EL PERIÓDICO, Marc Marginedas, explica com les forces ucraïneses estan preparant la fortificació per defensar-se de l’ofensiva russa. Així, tal com relata, van muntar a l’àrea veïna al litoral un impressionant dispositiu de filats espinosos, sacs terrers i defenses de pues antitancs. A més, compten amb una xarxa de 2.500 quilòmetres de túnels on amagar-se i assetjar els invasors si acaben ocupant la ciutat.