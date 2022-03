El PSOE va aconseguir atraure ahir el PP i els partits situats a la seva esquerra, inclòs el soci al Govern, Unides Podem, a la comissió dirigida pel Defensor del Poble que investigarà els abusos a menors al si de l’Església catòlica. Després d’una llarguíssima negociació, portada fins al límit, l’organisme va ser aprovat al Congrés per una àmplia majoria, en què només va desentonar Vox amb el vot en contra. Però la iniciativa, que preveu l’emissió d’un informe sobre aquests delictes a finals d’any, no neix amb bon peu a causa del xoc entre els socialistes i els morats sobre l’abast d’allò pactat.

La proposta validada pel ple de la cambra baixa, a proposta del PSOE i el PNB, es limita a assenyalar que l’organisme presidit per Ángel Gabilondo recollirà denúncies i elaborarà un informe sobre la pederàstia a l’Església. A partir d’aquí, discrepen les versions dels dos socis de la coalició en el Govern. Podem, juntament amb ERC i EH Bildu, va assenyalar que han passat del rebuig al suport perquè els socialistes es van comprometre a aprovar a curt termini una llei que obligui els bisbes a col·laborar amb la comissió i a comparèixer quan hi siguin cridats. També, segons els morats, les víctimes que així ho desitgin podran oferir el seu testimoni de manera pública al Congrés.

Però en el PSOE el relat és molt diferent. Segons els socialistes, no hi haurà cap modificació legislativa, i per això en principi els bisbes no tindrien el deure de complir els requeriments de la comissió. Però les divergències no s’acaben aquí. Mentre Podem assegura que les víctimes donaran el seu testimoni al Congrés, el PSOE explica que no serà així. Seran les associacions les que compareguin a la Comissió de Justícia, però només per valorar les conclusions.