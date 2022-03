Almenys 34 civils han mort en les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk a l’est d’Ucraïna en les últimes tres setmanes, segons ha informat l’agència de notícies TASS, citant un representant separatista. Rodion Miroixnik, representant de l’autoproclamada República Popular de Lugansk, ha assegurat que 34 civils han mort i prop de 180 han resultat ferits en l’espai de 22 dies com a part del que ha qualificat com «una escalada» de les Forces Armades ucraïneses a Donetsk i Lugansk.

El president Putin va reconèixer al febrer la independència de Donetsk i Lugansk, i va ordenar hores després l’entrada de les Forces Armades com a part d’una «missió de manteniment de la pau», cosa que va provocar la condemna majoritària de la comunitat internacional. Els líders separatistes de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, Denis Puixilin i Leonid Pasetxnik, respectivament, després del reconeixement de la seva independència per part de Vladímir Putin, van sol·licitar de manera formal al president rus, ajuda per repel·lir «l’agressió» de les Forces Armades d’Ucraïna.

Els serveis policials russos van informar fa una setmana que més de 122.000 residents de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, a l’est d’Ucraïna, es troben ja refugiats en territori rus des del començament de la invasió russa al país.