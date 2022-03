El patiment comença quan és hora d’esmorzar. La mitja dotzena d’hostes que han abandonat d’hora l’hotel Edem de Lviv ja han estat reemplaçats per altres, i les dues habitacions lliures ja estan novament ocupades. Però ni el cartell de «no free rooms», escrit així, en anglès i en un paper blanc enganxat a fora sobre el reixat d’entrada, interromp el degoteig insistent de persones que segueixen intentant-ho.

Darrere del taulell de la recepció, Halyna Melnyk, la gerent de l’alberg, els veu arribar arrossegant els seus equipatges, un darrere l’altre. Tots li fan la mateixa pregunta. «Té lloc per a aquesta nit?», diuen. La resposta tampoc no canvia. «Ho sento, no n’hi ha», els respon Halyna, clavant immediatament després els seus ulls negres a terra o cap al sostre. «Només puc ajudar indicant-los on són els refugis més propers, perquè tots els hotels de la ciutat estan plens», es justifica, passant precipitadament els dits sobre la pantalla del telèfon on té la informació. «De veritat, ho sento molt, els voldria ajudar però no podem fer més. Ahir a la nit no vam tenir més remei que col·locar uns matalassos a terra per evitar que, amb el fred que fa, una família es quedés a la intempèrie», explica, afegint que, per la gran quantitat de desplaçats que han arribat aquests dies a Lviv, de vegades també falla la cobertura telefònica. «I és que tampoc hi ha apartaments lliures, i els que ho estan, tenen uns preus molt alts», confessa, explicant que en els seus 11 anys d’experiència laboral no havia vist mai una cosa semblant. «En temps normals, aquesta és una època de baixa temporada a Lviv», observa. Una recerca ràpida per les pàgines de reserves i diverses trucades telefòniques confirmen la realitat.

Créixer al ritme de la guerra

La pressió sobre la ciutat de Lviv, la darrera gran urbs ucraïnesa abans de la frontera amb Polònia, ha crescut al ritme de la guerra. Cada matí i cada tarda, milers de persones baixen aquí dels trens i autobusos que procedeixen de les localitats més afectades pel conflicte bèl·lic iniciat per Vladímir Putin. Alguns, en els últims dies, arriben gràcies al fet que han pogut abandonar la guerra durant les volàtils treves establertes per a les primeres evacuacions de civils -des de Kíev i la martiritzada Sumi, entre altres ciutats- mitjançant els corredors humanitaris pactats entre Ucraïna i Rússia. Altres, els que ja fa hores o dies que són a la ciutat, esperen seguir amb el seu viatge cap a la Unió Europea.

És una marea enorme d’éssers humans que recorren els carrers d’aquesta ciutat de 700.000 residents, apinyant-se als seus autobusos urbans, caminant pels carrers del centre de Lviv. Els protagonistes d’una crisi humanitària que creix cada dia, i ja ha provocat que en dues setmanes fugissin de casa seva més de dos milions d’ucraïnesos, la meitat dels desplaçats per les guerres que van sorgir per l’enfonsament de Iugoslàvia en els 90. Els locals han modificat les seves vides -almenys de moment- per atendre’ls. Al cor de la ciutat, s’ha obert un centre d’acollida per lliurar-los un passi temporal de desplaçats interns. A teatres, escoles i oficines públiques s’han improvisat refugis que serveixen de sostres on protegir-se. Una tragèdia que té el seu epicentre precisament a l’estació de trens de Lviv, on els desplaçats s’amunteguen a les andanes, als túnels subterranis i a la plaça que és al davant, on la Creu Roja i altres organitzacions els atenen en tendes de campanya blaves i tenyides pel diluït fum que procedeix de fustes cremades en bidons.

Allà s’estén aquest formiguer en forma de files interminables de cares cansades, de nadons amb febre que ploren, joves que han escapat amb els seus germans, dones que viatgen sense els seus marits i operadors humanitaris que s’afanyen per atendre tota aquesta marea de desventurats. Els seus relats són escenes de terror.

Però, encara al mig del caos, ningú no crida a l’estació de Lviv. El bullici només el trenca, a estones, algun voluntari que comunica amb un altaveu les últimes informacions sobre algun viatge, o per indicar on es pot menjar i beure. Beguda i menjar són gratuïts per als afectats. No podia ser d’una altra manera.