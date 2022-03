Edificis fumejants perforats pels míssils, vehicles reduïts a cendres i carrers on el foc i el fum s’han convertit en la trista realitat. Aquest és el panorama que està quedant a Ucraïna després de dues setmanes assetjada per la invasió militar llançada per <strong>Rússia</strong>.

Trostianets, una petita localitat a prop de la frontera russa amb tot just 20.000 habitants, és una clara imatge de l’horror de la guerra. Aquestes són les imatges que ens arriben des del ministeri de Comunitats i Territori d’Ucraïna. El màxim responsable,Oleksi Txernixov, es va reunir fa uns dies amb diferents mitjans internacionals per denunciar la situació que viu el seu país.