L’Exèrcit rus continua el seu avenç implacable i ha bombardejat aquest divendres tres importants ciutats d’Ucraïna, i hi ha hagut víctimes mortals, segons ha informat Mikhaïlo Podoliak, assessor del cap de l’Oficina del President d’Ucraïna en el seu compte de Twitter i ha confirmat Moscou. Dues són a l’oest del país, pròximes a la frontera amb Polònia.

Les primeres detonacions han tingut lloc aquest matí a Lutsk, al nord-oest del país –tan sols 87 quilòmetres de Polònia–, i a Ivano-Frankivsk, uns 250 quilòmetres al sud de la primera urbs.

L’alcalde de Lutsk, Íhor Polisxuk, va demanar als habitants acudir ràpidament als refugis després de sentir les primeres explosions a la ciutat. «Explosions a prop de l’aeròdrom. ¡Tothom al refugi!», va dir a través de Facebook Polisxuk, que va demanar als veïns que no publiquessin fotos, ni adreces ni establissin coordenades en el que podria ser el primer atac rus contra aquesta ciutat, a la regió de Volínia i veïna també de Lviv, on desenes de milers de desplaçats arriben cada dia fugint de la guerra i intenten creuar la veïna Polònia.

Segons fonts de la cadena ucraïnesa ICTV, l’objectiu de l’atac podria haver sigut l’aeròdrom de la ciutat i una fàbrica pròxima.

«Quatre míssils han sigut disparats a l’aeròdrom militar a Lutsk des d’un bombarder de l’Exèrcit rus, segons hem avaluat. Desafortunadament, hi ha pèrdues humanes. Dos militars han mort i sis han rebut ferides de diversa gravetat. La runa està sent retirada», va dir el cap de l’Administració Militar Regional de Volín, Iuri Pohuliaiko, en el seu compte de Telegram, segons informa Ukrinform.

Bombardeig sense alerta

També a l’oest Ucraïna, a prop de les fronteres amb Romania i Polònia, l’Exèrcit ha atacat Ivano-Frankivsk.

«Ben d’hora, aquest matí de l’11 de març, s’han sentit explosions a Ivano-Frankivsk. Per alguna raó, no hi ha hagut alerta d’atac aeri», ha dit l’alcalde de la ciutat, Ruslan Martsinkiv, segons Ukrinform.

«S’han sentit explosions a Frankivsk. Els militars i el Servei d’Emergències de l’Estat hi estan treballant. ¡Els detalls es donaran a conèixer més tard! Reaccionin a les sirenes», ha reiterat el seu alcalde.

Al centre-sud del país

La cadena ICTV ha confirmat, a més, tres atacs aeris a Dnipró, al centre-sud del país. Segons aquesta cadena de televisió, els projectils han caigut prop d’una llar d’infants, en un edifici d’apartaments i en una fàbrica de sabates, ha escrit el servei d’Emergències de l’Estat en el seu compte de Telegram.

«Els rescatistes treballen al lloc mirant d’apagar el foc», han afegit aquestes fonts a Dnipró, on asseguren que s’ha produït almenys una víctima mortal. Aquesta ciutat és pròxima a Zaporíjia, on es troba la central nuclear més gran d’Europa, ara sota control rus.

Aquesta és la primera vegada que aquestes ciutats pateixen atacs des que fa 16 dies va començar la invasió russa d’Ucraïna.

Possible setge a Kíev

Mentrestant, les forces russes que assetgen Kíev s’estan reposicionant al nord-oest de la capital d’Ucraïna, segons imatges via satèl·lit difoses per l’empresa Maxar Technologies. Informes de la intel·ligència britànica, per la seva banda, assenyalen que Moscou podria estar ara planejant un assalt a la ciutat en els pròxims dies.

La principal força d’atac de Rússia al nord d’Ucraïna estava estancada en una carretera al nord de Kíev des dels primers dies de la invasió, després de fracassar el que Occident considera que va ser un pla inicial per a un assalt llampec a la ciutat.

Però les imatges difoses per Maxar aquest divendres mostren unitats armades maniobrant per poblacions pròximes a l’aeroport Antónov, a Hostómel, al nord-oest de Kíev. Altres elements s’ha reposicionament a prop del petit enclavament de Lubianka, amb obusos d’artilleria en posició d’atac.

Operacions contra la capital

«Rússia sembla que vol reiniciar i reposicionar les seves forces per a una renovada activitat ofensiva en els pròxims dies», ha manifestat el Ministeri de Defensa britànic citant un informe dels seus serveis d’intel·ligència. «Això inclourà probablement operacions contra la capital, Kíev», ha afegit.

Aquest informe assenyala també que forces terrestres russes continuen tenint progressos limitats, amb problemes logístics que han obstaculitzat el seu avenç i amb una forta resistència ucraïnesa.