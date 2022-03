Cases destruïdes en una zona residencial de Mariúpol

2 Tancs russos atacs per tropes ucraïneses a Bovari.

3 Nens entre les runes causades pels bombardejos a Mariúpol.

Ja no es tracta només de declaracions de governants ucraïnesos, ni tampoc de denúncies de ciutadans locals sense constància o prova gràfica. Les imatges aèries difoses ahir de la localitat portuària de Mariúpol, darrera baula que els queda per conquerir a les forces russes per establir aquest desitjat corredor terrestre entre la Crimea annexada i les autoproclamades repúbliques prorruses del Donbàs, demostren el terrible grau de destrucció causat pel setge a què està sent sotmesa la localitat, a més d’incrementar el risc que aquest port ucraïnès, on resideixen encara 400.000 persones, tingui el mateix destí que Grozni o Alep, dues localitats que en el seu dia van ser destruïdes a consciència pels bombardejos similars, abans que fossin ocupades per les tropes del Kremlin o dels seus aliats.

L’atac contra un hospital pediàtric, esdevingut la vigília, segueix un patró similar al que ha viscut la recent guerra de Síria, una contesa en què les oenagés de drets humans han denunciat de forma reiterada episodis similars amb l’objectiu de desmoralitzar la població civil i empènyer-los a fugir dels seus llocs d’arrelament. Nombroses personalitats, des de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von Leyen, fins al president francès, Enmanuel Macron, passant pel director de la Intel·ligència Nacional nord-americana, Avril Haines, van condemnar l’incident de forma unànime, que va deixar reduït a enderrocs l’edifici, va provocar almenys tres morts i va generar unes impactants imatges de dones embarassades ferides sent evacuades mentre queia la neu.

Escassos testimonis

Segons els escassos testimonis procedents de l’interior, la població roman refugiada a soterranis, sense llum ni calefacció. «A Mariúpol, ara mateix no hi ha aigua potable, i no hi ha d’on treure-la», denuncia Oleksándr, un col·laborador de Metges sense Fronteres. Per beure o netejar-se, apunta aquesta mateixa font, la gent «busca fonts als parcs o recull l’aigua de les teulades quan la neu es fon», continua. El cooperant afirma que els que pateixen més les conseqüències del setge són «les persones grans i les que tenen algun tipus de discapacitat», perquè «no poden trobar menjar o fer un foc per cuinar» i «els nens petits, perquè necessiten moltes més coses, com productes d’higiene, i no hi ha manera de trobar-los».

Dimarts passat, la municipalitat va denunciar la mort de més de 1.200 habitants en nou dies de setge a aquest important port del mar d’Azov. Les autoritats municipals han pogut finalment començar a recollir i enterrar els cadàvers que s’havien acumulat als carrers, va declarar el tinent d’alcalde Serhiy Orlov a la cadena britànica BBC. «No hi ha possibilitat que hi hagi fosses privades, a causa de l’elevat nombre de persones i dels continus bombardejos. Els estan dipositant en fosses comunes», va dir.

A més, els corredors humanitaris per evacuar la població civil de Mariúpol segueixen sense posar-se en marxa a causa dels bombardejos, amb tots dos contendents responsabilitzant-se del fracàs. Fa uns dies, Ucraïna va rebutjar i qualificar de «cíniques» les propostes russes.