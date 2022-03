Abu Dhabi, en la dècada dels 70, quan el rei emèrit, Joan Carles, tenia 30 anys, no era quasi res: un desert de terra davant el mar, algunes carreteres, cases de tova i poc més. Però llavors, l’explosió del petroli va arribar i, amb aquesta explosió, els milions i milions per a la monarquia dels Emirats, que va tenir la sort de caure en un país que està –com Qatar, Kuwait i l’Aràbia Saudita– sobre la reserva de petroli més gran del món.

Els gratacels van començar a aixecar-se a grapats, tots alhora, que arribava la febre de la construcció, i ara Abu Dhabi és gairebé només això: edificis altíssims, autopistes per a tot, i, com en moltes altres grans ciutats del Golf, ni un lloc per passejar ni un centre reconeixible. Per a què, si tots els ciutadans tenen diversos cotxes, i d’alta gamma.

Als afores hi ha les viles dels rics que volen allunyar-se una mica del centre de la ciutat. A l’hotel Emirates Palace, d’aquest estil, estaria allotjat Joan Carles ara mateix, segons l’‘ABC’.

Però tota aquesta riquesa té un costat fosc. Per aixecar en tan poc temps un país sencer, els Emirats han utilitzat un sistema anomenat <em>kafala</em>, que significa mecenatge en espanyol i que implica que, quan un treballador estranger arriba al país, depèn absolutament del seu patró, de la persona que l’ha contractat, que es converteix, legalment, en el seu amo. Els Emirats, com les altres monarquies petroleres del golf Pérsic, ha sigut aixecada amb mà d’obra semiesclava de treballadors pakistanesos, indis, bengalís, filipins i un llarg etcètera.

Prohibicions i fuetadesPerò no només per a ells és difícil: als Emirats impera la xaria, la llei islàmica, que prohibeix, per exemple, el sexe prematrimonial i el consum d’alcohol. L’incompliment es castiga amb diverses fuetades, segons el grau d’ofensa a Déu.

Fa un any, de fet, les autoritats dels Emirats van detenir una turista sueca per haver begut vi en un vol que anava de Londres a Dubai, l’altra gran ciutat dels Emirats. Va ser empresonada durant diversos dies –en els quals ella va dir que no li van donar ni menjar ni aigua– i, després, expulsada del país.

Hi ha casos més greus: l’adulteri està penat amb la mort per pallissa, l’avortament amb 100 fuetades i cinc anys de presó, i l’homosexualitat, amb 14 anys a la presó. Però tot això succeeix en un altre lloc, lluny del glamur dels gratacels més alts i de les viles més grans del món. Allà, Abu Dhabi mostra la seva millor cara.