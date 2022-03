Doblar el suport militar a Ucraïna, alhora que s’allunya la possibilitat d’una ràpida adhesió del país a la UE. Els líders europeus van aprovar ahir en la cimera de Versalles un augment de 500 milions d’euros en el pressupost per lliurar més armes a Ucraïna. Així, van elevar a 1.000 milions l’ajuda militar de la UE al país envaït per la Rússia de Vladímir Putin.

«Hem aportat un suport inèdit a Ucraïna amb l’entrega d’armes i respondrem amb 500 milions més», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, en la roda de premsa final de la reunió, que va tenir lloc al Saló de les batalles del majestuós palau, el mateix lloc on havia rebut amb magnificència Putin el 2017, tot un símbol del terratrèmol geopolític que viu ara mateix el Vell Continent.

«És evident que en les últimes dues setmanes ens hem despertat en una Europa diferent», va afirmar el president del Consell Europeu, Charles Michel, en la mateixa compareixença, en què també va participar Ursula von der Leyen, al capdavant de la Comissió Europea. La invasió russa d’Ucraïna ha trencat nombrosos tabús europeus i un és l’enviament d’armes a països bel·ligerants. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ja havia avançat al matí que aquest ajut s’enviarà de manera «immediata, perquè ara tot flueix molt de pressa».

Aquest enviament suplementari es finançarà a través del Fons de Facilitat Europea de Pau, dotat amb 5.000 milions. La UE ja havia recorregut a aquest instrument per desbloquejar la primera tramesa d’armes, decidida tres dies després de l’inici de la invasió i també valorada en 500 milions. L’avantatge d’aquest mecanisme és que no requereix l’aprovació unànime de tots els països membres, ja que poden apostar per una abstenció constructiva. Això evita un eventual bloqueig per part dels estats que no poden enviar armes a països que estan en guerra.

Tot i la nova ajuda militar, els Vint-i-set van descartar a Versalles l’adhesió «sense terminis» d’Ucraïna a la UE, sol·licitada pel president Zelenski. «No podem dir sí només com a conseqüència d’aquesta guerra i oblidar el procés en què van entrar fa anys els països dels Balcans», va defensar el president francès per justificar aquesta decisió. «Ucraïna forma part de la família europea», va dir Von der Leyen. En el terreny econòmic, els líders de la UE van augmentar la pressió sobre Moscou en anunciar que s’aplicarà un quart paquet de mesures per aïllar encara més Rússia.