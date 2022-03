La campanya de pressió econòmica a Rússia per la invasió d’Ucraïna continua reforçant-se. Els Estats Units i la resta d’economies del G-7 van anunciar ahir passos dirigits a retirar a Moscou beneficis en les relacions comercials, instant a posar en marxa els mecanismes nacionals que acabarien amb l’estatus de Rússia com a «nació més afavorida» dins de l’Organització Mundial de Comerç (OMC) i obririen la porta a aranzels més alts i limitacions a les exportacions.

Així mateix, es buscarà negar a Rússia la possibilitat d’obtenir finançament d’institucions multilaterals com ara el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial. Des de la Unió Europea, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, també va anunciar que s’aplicarà «un quart paquet de sancions que permetrà aïllar encara més Rússia de l’economia mundial». Entre aquestes mesures destaca més pressió a les elits russes properes al president Vladímir Putin, vetar l’ús de criptoactius per eludir les sancions o prohibir la importació de béns clau al sector del ferro i l’acer.

Vodka, caviar i diamants

Als Estats Units l’anunci el va fer el president, Joe Biden, en una breu compareixença a la Casa Blanca, en què va dir: «Putin és l’agressor i ha de pagar el preu».

Quatre dies després de signar l’ordre executiva per la qual va imposar un veto a les importacions d’energia russa als Estats Units, Biden va anunciar l’extensió de la prohibició a la compra de marisc, alcohol i diamants russos, un veto que la Casa Blanca estima que podria tenir un impacte negatiu de més de 1.000 milions de dòlars per a Rússia. A més, els EUA prohibeixen l’exportació de productes de luxe a Rússia i amplia la llista d’oligarques russos sancionats. El president, que ja va imposar un veto a inversions nord-americanes al sector energètic rus, també tindrà autoritat per vetar noves inversions en altres sectors de l’economia russa.

Tant als Estats Units com a la resta de països canviar l’estatus de la relació comercial amb Rússia ha de ser aprovat o consultat amb els poders legislatius. A Washington, Biden compta amb el suport dels dos partits al Congrés a aquesta mesura, on de fet els congressistes ja havien plantejat una proposta de llei per trencar tant amb Rússia com amb Bielorússia el que als EUA s’anomenen «permanents relacions comercials normals».

Aquest potencial canvi té més impacte per a Rússia a Europa, on ven el 41% de les exportacions, que als Estats Units, on arriben només el 5% de les vendes internacionals. A Europa les relacions comercials amb Rússia van moure l’any passat 700.000 milions de dòlars, mentre als Estats Units la xifra va ser 26.000 milions, el 60% d’aquesta quantitat en els productes energètics la importació dels quals ja es va vetar dilluns passat.