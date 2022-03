Les morts provocades per la pandèmia de coronavirus a tot el món poden ser tres vegades més del que reflecteixen les xifres oficials i arribar fins a 18,2 milions de víctimes mortals, segons un estudi publicat ahir a la revista científica The Lancet. La primera estimació global d’excés de morts sotmesa a un procés de revisió suggereix que l’impacte de la pandèmia és molt més gran que els 5,9 milions de morts entre el gener del 2020 i el desembre del 2021 que reflecteixen les dades disponibles fins ara.

Els analistes conclouen que l’impacte total de la pandèmia ha estat molt més gran del que indiquen les morts reportades. «És necessari, per millorar el seguiment d’aquesta pandèmia i de futurs episodis com aquest, que s’enforteixin els sistemes de registre de defuncions a tot el món, cosa que durant molt de temps es va considerar decisiva per a estratègia mundial de salut pública», sentencien.

Així, els autors suggereixen que l’àmplia diferència entre les xifres oficials de morts i les víctimes addicionals que apareixen als registres es pot deure a «manca de diagnòstics per manca de test» i «problemes amb la publicació» de les dades. Les morts que no van ser directament provocades per la malaltia es van poder deure a causes com ara suïcidis, «ús de drogues motivat per canvis conductuals», així com per manca d’accés a atenció sanitària i altres serveis essencials, consideren els investigadors. L’impacte de cadascun d’aquests factors varia segons el país i la regió, destaquen els autors de l’estudi, que confien que a mesura que més països publiquin dades detallades sobre causes de mortalitat serà possible conèixer amb més precisió els efectes de la pandèmia.

Regions més afectades

Per regions, la zona andina de Llatinoamèrica és la més colpejada del món, amb 512 morts addicionals per cada 100.000 habitants, seguida a molta distància per Europa de l’Est (345 per 100.000); Europa Central (316), la part sud de l’Àfrica subsahariana (309) i el centre de Llatinoamèrica (274). Els investigadors que han elaborat l’anàlisi, coordinat per l’Institut de Mètriques i Avaluacions Sanitàries de la Universitat de Washington (EUA), destaquen que cal més feina per comprendre quina proporció d’aquesta mortalitat és conseqüència directa de la covid i quin és el pes de els efectes indirectes de la pandèmia.